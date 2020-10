Le chef de l’Élysée révèle la recette de sa célèbre et délicieuse mousse au chocolat !

View this post on Instagram

J’apprends ce soir la disparition de notre ami Thierry Conte. Chef étoilé et Maître Cuisinier de France depuis de nombreuses années. Cuisinier de talent et grand formateur, toujours disponible pour aider les autres et participer à nos nombreux travaux et événements caritatifs. Comme je suis triste ce soir Thierry. Encore dernièrement avec tes compagnons Bernard Leprince et d’autres pour l’opération #leschefsaveclessoignants tu avais su te rendre disponible et prêter tes cuisines. Mes pensées ce soir vont vers ton épouse, Elisabeth et ta famille. Vos collaborateurs du Camélia. Ton sourire, ta bonne humeur et ton amitié vont nous manquer. Adieu mon ami, tu avais seulement 59 ans. Repose en paix. #rep #thierryconte #mcf #lecamelia