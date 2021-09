Le chocolat, tout le monde l’adore, mais bientôt les sportifs ne pourront plus s’en passer !

Lorsqu’on entend « chocolat », la première chose qui vient à l’esprit est la friandise sucrée qu’il représente. Toutefois, manger trop de chocolat porte préjudice pour la santé. Produit issu du cacao, ce dernier cache plusieurs bienfaits. Plus la teneur en cacao de cette gourmandise tant aimée est élevée, plus elle est bénéfique pour la santé. C’est le chocolat noir qui est ainsi concerné, à la différence du chocolat au lait ou du chocolat blanc. En raison des nutriments que contient le cacao, voici pourquoi le chocolat est tant apprécié par les sportifs.

Les vertus du chocolat noir comme complément pour les sportifs

Le chocolat noir avec plus de 70% de cacao est un bon allié de la santé. Contenant moins de sucre, plus de protéines et de minéraux, il est très utile pour l’amélioration des performances sportives, en quête de protéines pour compenser leur déploiement d’énergie.

Le cacao contient des flavanols de la famille des flavonoïdes, de la vitamine E, de la catéchine et du zinc qui sont tous de puissants antioxydants. Selon une étude belge, les chocolats peuvent être recommandés pour les sportifs de haut niveau lors des entraînements intenses ou lors des périodes d’augmentation de la charge d’entraînement.

Il permet aussi de réduire le stress oxydatif d’un exercice sportif et augmente la fonction vasculaire à l’effort. L’hémoglobine et la myoglobine sont constituées en partie de fer. Le fer contenu dans cette gourmandise agit sur l’oxygénation des cellules et des muscles.

Cela favorise la prévention des blessures et atténue les inflammations musculaires. D’autres minéraux comme le potassium et le magnésium permettent également aux sportifs de maintenir l’équilibre acido-basique et favorisent une meilleure récupération après des séances d’efforts.

Les autres vertus du chocolat noir pour la santé de l’homme

À côté de ses bienfaits pour les sportifs, le chocolat procure d’autres bienfaits pour la santé de l’être humain en général. Les antioxydants contenus dans le cacao participent ainsi à la prévention de certains cancers et maladies cardio-vasculaires.

Les flavonoïdes et polyphénols dans le cacao sont aussi bons pour le cœur, car ils permettent d’augmenter le bon cholestérol. La teneur du cacao en lipides permet également de baisser l’indice glycémique du chocolat.

Sa richesse en fibres quant à elle permet d’augmenter le sentiment de satiété. En outre, les alcaloïdes comme la théobromine ou la caféine que peut contenir le chocolat ont des effets stimulants sur le système nerveux, ce qui influence positivement notre humeur. Il fonctionne donc un peu comme un antidépresseur.

Attention quand même à ne pas tomber dans l’excès

Toutes ces vertus font du chocolat un super aliment. Toutefois, en raison de la teneur en lipide du cacao, le chocolat est hautement calorique et, à haute quantité peut faire grossir. Une consommation excessive de cette gourmandise peut également entraîner la migraine en raison de la tyramine contenue dans le cacao.

Il peut aussi avoir des effets addictifs, à haute consommation, à cause de la phénylalanine qui induit une synthèse de messagers comme la dopamine.

Comme on le dit souvent, l’excès en toute chose nuit. Cela est donc le cas également au sujet du chocolat.