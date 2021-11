Le coiffeur homonyme d’Éric Zemmour vit un enfer, que dire !

Eric Zemmour est un coiffeur qui possède une petite entreprise florissante de salon de coiffure précisément dans le sud de la France. Très souvent confondu à son homonyme, le polémiste en campagne, le coiffeur décide de mettre les choses aux clairs. Interviewé par Nice-Matin, le jeune homme tente de mettre fin aux rumeurs et donner son point de vue.

Le coiffeur Éric Zemmour agacé s’exprime

Eric Zemmour est un coiffeur très chaleureux qui a mis son salon en place dans le sud de la France. Il est l’homonyme du journaliste et polémiste français, ce qui n’est pas une partie de pur plaisir. Avec sa marque de salons de coiffure qui porte en plus, son nom, c’est la goutte qui a débordé le vase. Il est obligé de subir les blagues douteuses, les moqueries et même les comparaisons incessantes.

En effet, avoir les mêmes noms qu’une personnalité sulfureuse comme le polémiste est vraiment dure à vivre. « Moi, je vends de la beauté », a-t-il expliqué tout agacé, pour notifier sa différence avec le polémiste. Il poursuit « Je fais aussi de la télévision avec le groupe M6 qui possède mes coordonnées ».

Le jeune homme reçoit malgré cette nette différence, des messages qui s’adressent à Éric Zemmour le journaliste. Il déclare « Certains ne font pas la différence entre lui et moi. Or, je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce qu’il dit ou écrit ». Il affirme par la suite, son grand respect à l’endroit de la femme. Ce qui est à l’opposé du chroniqueur.

Le coiffeur après ces quelques clarifications n’hésite pas à faire quelques confidences supplémentaires. Il révèle souffrir quotidiennement de cette coïncidence patronymique avec le journaliste. « Je reçois des coups de téléphone anonymes, des vidéos insultantes sur Instagram, des appels dans nos salons », précise-t-il. « C’est gênant pour moi, mais aussi pour mes collaborateurs », a-t-il conclu totalement dépassé par la situation.

Les résolutions du coiffeur Éric Zemmour

Suite à toutes ces confusions incessantes, le coiffeur Éric Zemmour a tenté quelques approches de solutions. Et ce, afin de voiler tout au moins son nom qu’il a attribué à ses salons. Il a cependant pensé à débaptiser son entreprise en premier lieu. Après quelques réflexions, il a dû réorienter sa décision.

Il affirme « J’ai une notoriété depuis plus de 15 ans avec les salons qui portent mon nom, alors cela aurait été préjudiciable ». Il faudrait donc reconnaître que changer définitivement de nom n’était pas une si meilleure option.

En dehors de cela, il a plutôt décidé de rajouter « Beauté prestige » au nom initial. Une manière pour lui de pouvoir masquer un peu le nom original. Mais visiblement, tout porte à croire que la solution ultime ne soit pas encore trouvée.

Il s’exprime « Mais pour certains, ce n’est pas suffisant puisque la confusion continue ». Il poursuit « Ils croient que Zemmour le journaliste a créé des salons de coiffure ! Je le redis, lui et moi sommes aux antipodes l’un de l’autre ! ». Une information bien nette que beaucoup semblent ne pas avoir encore apprivoisée. Tout compte fait, on espère bien que cette notification qu’il a faite chez Nice-Matin sera d’une très grande utilité.