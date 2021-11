Le comédien Christian Vadim après sa rupture avec Julia Livage est de nouveau amoureux !

Le célèbre Christian Vadim s’est séparé de la belle Julia Livage. Cette fois, il semble bien avoir trouvé la chaussure parfaite à ses pieds. Il travaille même avec sa nouvelle chérie, et ce, pour son plus grand bonheur. Les deux amoureux vivent pleinement leur amour, bien loin des projecteurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joelle Diderich (@jdiderich)

Christian Vadim en couple

Le comédien Christian Vadim âgé de 58 ans est actuellement en couple avec une partenaire de théâtre. Il s’agit sans nul doute de la comédienne Nadège Méziat. Les deux tourtereaux se sont rencontrés tout juste en jouant ensemble dans La fille sur la banquette arrière. Très complices sur les planches comme dans la vie réelle, Christian et Nadège paraissent très heureux. Et ce, depuis pratiquement quatre ans déjà. Le début d’une idylle de mille couleurs. Le fait qu’ils soient tous deux dans le théâtre les rapproche davantage.

L’acteur visiblement très amoureux affirme : « Nous serons au festival d’Avignon 2022 dans une pièce qu’elle a écrite spécialement pour nous deux : Sur le quai ». Les deux amoureux sont très soudés. Actuellement, ils partagent ensemble les planches, spécialement pour les besoins de Pair et manque. La pièce en question a été mise en scène par Christian Vadim et écrit par sa belle chérie Nadège Méziat.

Rupture entre Christian Vadim et Julia Livage : les révélations

Christian Vadim et Julia Livage se sont rencontrés en 2006, et ce, avant de se séparer après 15 ans de vie commune. Ordinairement discret sur sa vie intime, l’acteur avait décidé de ne pas pour autant révéler la fin de son couple. Il déclare cependant que c’est en réalité la notoriété qui a eu spécialement raison de leur amour.

Hormis ça, Christian avoue également le manque de compréhension qui s’était installé entre son ex et lui. Il affirme : « l’homme cherche à tout prix à ce que la femme ne change pas ». « La femme cherche à tout prix que l’homme change » a-t-il ajouté. Il poursuit humblement : « Une femme souhaite, sans doute à juste titre, faire évoluer les choses. Mais le théâtre, c’est compliqué ».

Pour lui, le fait qu’il finisse très tard et qu’il travaille aussi les week-ends a beaucoup empiété sur sa relation. Déçu, il déclare : « J’imagine que Julia s’est lassée de moi ». Tout compte fait, Christian Vadim a aujourd’hui, complètement tourné la page. Il a décidé de repartir de bon pied en s’offrant la chance de retomber amoureux d’une autre femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arlinda Mestre (@arlinda_mestre)

Christian Vadim, sa vie

Christian Vadim est un acteur français né en juin 1963. Il n’était en réalité pas destiné à être acteur puisqu’il s’était inscrit en fac de droit juste après son bac. Finalement, suite à l’interprétation d’un petit rôle dans Surprise Party en 1983, Christian trouve sa voie et abandonne ses études. Il doit naturellement cette déviation de parcours à son père Roger Vadim.

Christian a eu bien après l’opportunité de tourner dans de nombreux longs-métrages. On peut faire mention de : Les Nuits et la pleine lune d’Eric Rohmer, Les Nouveaux Chevaliers du ciel et bien d’autres. Parallèlement à sa brillante carrière cinématographique, il joue aussi dans plusieurs téléfilms et mène également une solide carrière au théâtre.

Du point de vue privé, Christian est papa d’un garçon du nom d’Igor. Ce dernier est né le 18 septembre 1987, fruit de ses amours avec Hortense Divetain. Il est également le papa de deux belles filles dont Lou (2010) et Mona (2012).