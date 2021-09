Le couple de chanteurs Zaho et Florent Mothe montre leur fils Naïm dans une story Instagram !

Les publications de stars sur les réseaux sociaux font souvent l’objet de vives réactions. Récemment sur la toile, c’est le couple formé par les artistes Zaho et Florent Mothe qui s’est prêté à ce jeu. En dévoilant lundi dernier une vidéo d’eux et de leur fils sur Instagram, ils ont réussi à attirer l’attention de milliers de personnes sur leurs vies privées. Leur enfant du nom de Naïm est d’ailleurs au cœur de cette nouvelle attention.

Florent Mothe et Zaho, un couple de mélodieux apprécié par tous

Depuis le début de leur relation en 2015, Florent Mothe et Zaho n’ont cessé de fasciner l’ensemble de leurs fans de par la sensibilité dégagée par leur couple. Une sensibilité chérie et préservée par ceux qui sont aujourd’hui mariés et parents depuis quelques années.

En effet, l’auteur de l’album « Rock In Chair » et la chanteuse algéro-canadienne se sont rencontrés à l’occasion de la comédie musicale « La Légende du roi Arthur » démarrée en 2015. C’est ainsi que les interprètes du célèbre roi breton et de la fée Morgane ont décidé par la suite d’unir leur destin dans la vraie vie.

Une union qui a donné naissance en juin 2018 à un petit garçon nommé Naïm pour leur plus grande joie. Une joie qui aujourd’hui anime également les milliers de followers qui veulent en savoir un peu plus sur leur trésor.

Cela est une attitude justifiée du côté des fans qui n’ont souvent pas eu l’occasion de voir ou d’avoir des nouvelles de l’enfant âgé aujourd’hui de 03 ans.

Naïm dévoilé par le biais d’une story Instagram

Malgré leur volonté affichée depuis le départ à épargner à leur enfant une grande exposition publique, les parents de l’innocent Naïm se sont fait surprendre.

En effet, après des vacances méritées, Florent Mothe le père avait jugé bon lundi dernier de partager avec sa communauté sur Instagram une petite vidéo de sa famille prête à rentrer à la maison. Une vidéo dans laquelle on pouvait le voir dans un aéroport accompagné de son épouse Zaho et de leur adorable fils.

Une petite séquence qui a suffi pour susciter de la part des abonnés au compte de l’auteur-compositeur de 40 ans, une vague de réactions de sympathie. La partie de la vidéo où l’on pouvait apercevoir le petit Naïm contemplant visiblement un avion de la compagnie Air Canada a été l’objet de divers commentaires.

Naïm décrit comme un enfant « sage »

Compte tenu des obligations de mobilité dues à la carrière de ses parents, Naïm est déjà un habitué des gros engins volants. Une réalité confiée par Florent Mothe et Zaho eux-mêmes dans les colonnes du magazine Gala il y a quelques mois.

Une expérience des voyages précoce donc pour le fils des deux stars qui garantissent son comportement exemplaire à chacun de leur déplacement. Dans tous les cas, sa récente apparition publique aura eu le mérite de faire parler à nouveau de ses parents dont le public attend impatiemment les prochaines sorties d’albums et concerts.