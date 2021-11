C’est sans doute la plus grosse nouvelle de semaine pour les fans de Marylou Sidibé et de l’international français, Moussa Sissoko. L’ancienne candidate de « Koh-Lanta » a révélé ce lundi 15 novembre qu’elle et le footballeur venaient de franchir le cap supérieur de leur relation. Une annonce qu’elle a appuyé par quelques photos d’eux sur son compte Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Marylou Sidibé Sissoko (@marylou.sidibe)

C’est Marylou Sidibé même qui s’est chargée d’annoncer la grande nouvelle de sa liaison scellée avec son compagnon de toujours, M. Sissoko. Sur son compte Instagram ce lundi, la jeune femme a laissé les clichés dans l’évènement s’exprimer, sans néanmoins oublier de les accompagner avec un discours sobre et bref.

Certainement que les followers de Marylou Sidibé, révélée dans Koh-Lanta Malaisie en 2012, ont eu une belle surprise cet après-midi. En parcourant leur fil d’actualité, ils sont tombés sur un diaporama photo de la jeune femme vêtue d’une sublime robe moulante blanche et dorée au niveau du décolleté et des épaules, très détendue entre les bras de son homme. Ses cheveux bouclés étaient en partie cachés par un beau voile transparent.

Et son sourire en disait long sur son bonheur. A ses côtés, le footballeur Moussa Sissoko chaussé d’un basket blanc. Son haut du même blanc et doré, s’accommodant bien à la femme qu’il venait d’épouser. En effet, le couple s’est dit oui comme l’ancienne aventurière de TF1 l’a précisé en légende : « Mrs & Mr S ».

« On sera aimé le jour où on pourra se montrer nos faiblesses sans que l’autre s’en serve pour montrer sa force », écrit-elle en ajout : « Si une phrase résume notre grande histoire, c’est celle-là ».

View this post on Instagram A post shared by Marylou Sidibé Sissoko (@marylou.sidibe)

La concrétisation d’un rêve qui date

Au nombre des photos qu’elle a publiées, une, prise au bord d’une piscine, montre les jeunes mariés avec leur fille. Marylou Sidibé et le milieu de terrain du Watford FC sont en effet les heureux parents d’une petite Maliya, née en 2018. Pour l’occasion, elle tout comme ses parents, était vêtue d’une robe blanche et d’un gilet écru. Ses cheveux étaient coiffés en deux couettes. De tendres clichés qui ont attendri les abonnés de la jeune femme. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé à les féliciter. À l’instar de Mélanie Da Cruz qui a posté plusieurs émoticônes symbolisant des cœurs.

Les deux tourtereaux se connus depuis 2005, mais il a fallu attendre 2014 avant qu’ils ne se donnent une chance de rester en couple. À noter que Moussa Sissoko est également père d’un garçon prénommé Kais âgé de 9 ans, né d’une précédente relation.