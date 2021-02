Le gouvernement a tranché ! Un confinement très strict appliqué ? Ca pourrait arriver vite !

De nombreux Français pensaient qu’Emmanuel Macron prendrait la parole le mercredi ou le dimanche de la dernière semaine du mois de janvier 2021. Finalement, l’exécutif a changé de direction puisque Jean Castex a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures assez restrictives. Emmanuel Macron a en réalité pris la parole, mais il n’était pas à la télévision puisqu’il s’est exprimé sur son compte Twitter. Il n’évoque pas le prolongement des vacances de février ou un potentiel confinement pour les prochains jours.

J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 30, 2021

Quels sont les propos d’Emmanuel Macron ?

Le président de la République avait pour habitude de s’exprimer assez souvent, mais depuis le second confinement, il est assez rare à la télévision. Lorsque les Français ont appris que Jean Castex devait prendre la parole, ils étaient nombreux à se douter que le confinement ne serait pas au programme. Toutefois, le président de la République a pris la parole le 30 janvier sur son compte Twitter.

Emmanuel Macron a donc confiance et il est conscient que les heures qui passent sont véritablement cruciales .

. Le président de la République demande aussi à tous les Français de tout faire pour freiner l’épidémie.

Nous comprenons alors que les nouvelles restrictions seront sans doute les dernières avant la mise en place d’un éventuel confinement dans les prochains jours.

Généralement, les Français doivent attendre 15 jours pour en savoir un peu plus sur la situation, est-ce que ce sera le cas cette fois-ci ?

Emmanuel Macron n’a donc pas suivi les avis de nombreux Français qui auraient préféré un confinement classique pour tenter de mettre un terme à cette crise sanitaire. Il est important de rappeler que le monde de la culture est toujours clôturé au même titre que les restaurants, les bars, les discothèques ainsi que les cafés. En lisant la presse, vous pourrez découvrir que certains sont au bord d’un précipice.

Dans tous les cas, les restrictions mises en place (fermeture des frontières, des centres commerciaux de plus de 20 000 m² et renforcement des contrôles) sont sans doute les dernières avant un éventuel confinement. Il faudra alors espérer qu’elles soient intéressantes alors que la jauge est toujours de 20 000 contaminations par jour depuis quelques semaines.

Les prochains jours seront déterminants. pic.twitter.com/unHP1AVgKJ — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 29, 2021

La France se donne une dernière chance avant le confinement ?

Comme Olivier Véran et Jean Castex avaient pu le préciser lors de leur dernière prise de parole, tout serait fait pour qu’un reconfinement soit évité. En effet, ce dernier est vraiment problématique puisqu’il donne un coup d’arrêt à l’économie du pays qui est déjà bien impactée depuis pratiquement un an. Le Premier ministre n’a pas évoqué les vacances de février lors de son allocution surprise il y a quelques jours et les Français ne savent pas si elles seront maintenues, reportées ou allongées. Dans tous les cas, Emmanuel Macron semble avoir confiance en l’attitude des Français.

Nous pouvons alors penser que le reconfinement pourrait être proposé dans quelques jours ou à la mi-février si toutefois les nouvelles mesures ne portent pas leurs fruits. Il est aussi judicieux de se tourner vers les déclarations des préfets pour savoir si les centres commerciaux à proximité de chez vous sont ouverts ou fermés. Pour les 20 000 m², il faut normalement prendre en compte la superficie commerciale, mais également toutes les annexes, c’est pour cette raison que certains sont contraints de fermer alors qu’ils étaient apparemment sous la jauge en termes de surface commerciale.

Les Français attendent sans doute avec une vive impatience la fin de cette crise sanitaire qui entache nos vies depuis pratiquement une année.