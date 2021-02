Le jogging revient à la mode, voici comment le porter pour être fashion, vous serez surpris du résultat !

Il n’est plus réservé à la pratique sportive ou à une tenue décontractée, car le jogging a plus d’un tour dans son sac. Il peut être porté tout au long de la semaine, il suffit de l’adapter à votre style en adoptant quelques astuces. J’ai eu l’occasion de tester l’une d’entre elles et j’ai été convaincue par le résultat, ce qui sera sans doute le cas. De plus, si vous regardez l’émission Les Reines du Shopping, Cristina Cordula n’arrête pas de répéter aux candidates que le jogging est à la mode.

Comment porter votre jogging sans un rendu sportif

Bien sûr, pour avoir une tenue élégante, il faut oublier certains joggings, notamment ceux dont la connotation sportive est clairement au rendez-vous. Je vous conseille un pantalon sobre et uni, les écritures ont souvent un lien avec le monde sportif et vous n’aurez pas le résultat escompté. Il faut savoir que la référence serrée au niveau de la cheville est clairement à envisager.

Optez pour un jogging classique blanc ou noir que vous pouvez associer à une chemise cintrée, évitez les modèles trop amples .

. Le pantalon doit aussi être à votre taille même si le baggy revient en force sur le marché en 2021.

Associez l’ensemble avec une veste de tailleur de la couleur du pantalon et optez pour une teinte assez claire pour la chemise.

Si vous n’aimez pas les chemises, vous pouvez les remplacer par des polos élégants ou des blouses courtes.

La pièce maîtresse de cette tenue fashion concerne les chaussures, car il faut éviter les baskets ou les fameuses sneakers. Ce sont les talons qui ont une place de choix et vous pouvez opter pour des bottines basses avec un talon carré ou des escarpins. Ces derniers sont magiques et ils transforment clairement votre tenue. Si vous souhaitez un effet très rock, je vous conseille le jogging associé à une chemise avec un blouson en cuir comme un perfecto et vous optez ensuite pour des escarpins assez échancrés sur le devant du pied.

Si vous n’arrivez pas à marcher avec des talons assez fins, prenez des bottines dont la hauteur est de 5 ou 6 centimètres et choisissez de préférence un talon carré puisqu’il apporte une bonne stabilité.

Une autre idée de tenue avec un jogging

Vous pouvez opter pour un look streetwear sans avoir un rendu très sportif. Il suffit de choisir une pièce élégante pour le haut comme une chemise, par exemple, dont la couleur sera différente de celle de votre jogging. Ce dernier ne doit pas être trop ample et vous pouvez même vous octroyer quelques folies avec des rayures ou des carreaux qui sont clairement à la mode depuis quelques mois chez les hommes et les femmes. Laissez de côté les talons et optez pour des baskets très modernes comme les sneakers avec une tige relativement haute qui s’arrête au niveau de votre cheville.

Prenez des chaussettes colorées qui rappellent par exemple votre chemise et retroussez légèrement votre jogging en bas. Vous associez l’ensemble avec une veste de costume ou une surchemise, cela dépend du résultat que vous appréciez. Faites plusieurs essais devant votre miroir et n’hésitez pas à jongler avec les tendances. J’ai tenté l’astuce du jogging noir avec des bottines, une chemise et un blouson en cuir, j’ai été grandement convaincue par le résultat.

Le jogging n’est donc plus une pièce sportive, il s’invite dans tous les dressings et il montre qu’il peut être élégant dans toutes les circonstances.