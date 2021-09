Le joueur du Bayern de Munich, Kingsley Coman opéré du cœur après le premier match de league des champions !

Tout n’est pas au beau fixe chez les joueurs du Bayern de Munich. Entre les terrains de football et les buts constamment marqués, les problèmes de santé peuvent se manifester également. C’est ainsi que le joueur Kingsley Coman a dû se faire opérer pour une légère perturbation au niveau du rythme. Quelles sont donc les nouvelles à ce sujet ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king_coman)

Le joueur Kingsley Coman opéré du cœur

L’ailier champion du monde serait absent environ deux semaines pour le plus grand désarroi de ses fans. Malheureusement, le jeune homme manquera plusieurs matchs. Le jeune joueur était en réalité sur un lit d’hôpital le jeudi 16 septembre 2021 dernier.

Il s’agit d’une information qui a été annoncée par son entraîneur en club, Julian Egelsmann. Le coach du Bayern Munich a expliqué que son rythme cardiaque était légèrement perturbé par un petit battement supplémentaire. Ce qui lui vaut d’être essoufflé, à certains moments.

Et dire que le jeune homme avait réussi à jouer pendant 11 minutes, deux jours avant son opération, plus précisément lors du match FC Barcelone-Bayern Munich. Véritable coup de chance ! Cette opération évitera à Kingsley Coman une grosse frayeur. En plus de cela, sa situation à lui est nettement moins grave que celle de Christian Eriksen lors de l’Euro 2020.

Il s’agit en effet d’un Danois qui avait subi un arrêt cardiaque en plein match. Par chance, il a été sauvé par les premiers soins prodigués par les urgentistes présents. L’athlète est finalement sorti sur civière et assistance respiratoire puis s’est fait poser un défibrillateur cardiaque automatique. Malheureusement, ce dernier n’a toujours pas retrouvé les terrains depuis l’incident.

Étant donné que la compétition est interdite aux joueurs possédant ce dispositif, on est tout de même sûr de revoir Coman bientôt sur la piste. Il pourra enfiler sans nul doute rapidement les maillots du Bayern, de même que ceux de l’équipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kingsley Coman (@king_coman)

Kingsley Coman, un joueur qui fait la fierté de sa nation

Kingsley Coman est un footballeur international français qui évolue au poste de milieu gauche au Bayern Munich. Le jeune grandit à Moissy-Cramayel en banlieue parisienne. Il intègre ensuite le Paris Saint-Germain dans sa jeunesse et obtient son premier contrat professionnel en 2014, avec la Juventus FC.

En effet, Coman compte à son actif 33 sélections et a marqué par la même occasion 5 buts avec l’équipe de France. Il prend ensuite part à l’Euro 2016 en France.

Né de parents guadeloupéens, il a reçu ce prénom pour rendre hommage à l’histoire de clandestins africains. Il s’agit en particulier de ceux qui avaient pris un bateau pour tenter de rejoindre l’Europe et avaient notamment failli être jetés par-dessus bord par des marins.

Hormis cela, le joueur est sacré champion d’Italie en 2015 et en 2016. Il dispute bien après en 2018, la finale de la coupe d’Allemagne perdue face à l’Eintracht Francfort.

Depuis ses débuts en professionnels, le jeune homme âgé seulement de 25 ans a été champion dix fois en neuf saisons. Il est aujourd’hui papa d’un petit garçon né le 18 juin dernier.