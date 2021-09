Le journaliste de France télévision David Pujadas annonce avoir retrouvé l’amour !

L’amour n’a pas d’âge dit-on ! On peut le retrouver et le vivre à n’importe quel moment de sa vie de façon consciencieuse. Ce n’est naturellement pas une idéologie qui échappe à nos stars, car bien même David Pujadas s’y est laissé embarquer. Découvrons un peu plus sur la nouvelle histoire d’amour de ce journaliste de France Télévision.

David Pujadas rencontre de nouveau l’amour : une histoire de cœur à ne pas sacrifier

David Pujadas, très peu bavard sur sa vie sentimentale, se confie tout de même à cœur ouvert le samedi 11 septembre 2021 au Monde lors d’une interview. Il semble amoureux à nouveau.

En effet, cinq ans après sa séparation avec la mère de ses deux derniers petits, le journaliste de France Télévision fait savoir qu’il a déjà retrouvé l’amour. Il est en réalité question d’une vie de couple qu’il compte chérir autant que possible. Il ne voudrait la sacrifier pour rien au monde. Ce sont naturellement des confidences qu’il a eu à faire après avoir brièvement évoqué ses vacances dans le Rouergue chez sa mère. L’ancien animateur du Journal de 20 h de France 2 est désormais épanoui en amour. Et cela, bien qu’il ne veuille pas partager l’identité de sa bien-aimée.

Son rôle de père protecteur

Malgré ses diverses occupations, David Pujadas, reste un homme très proche de ses enfants. Il s’assure rigoureusement de leur dispenser une bonne éducation, bien qu’il se reconnaisse comme étant un père très exigeant. Il recommande cependant de ne jamais chercher à être copain avec vos enfants, car selon lui, ce que ces derniers attendent est loin d’être cela. Ils attendent plutôt l’autorité d’un adulte sans aucune confusion des rôles.

Il faut dire que le père de quatre enfants, s’efforce au quotidien de transmettre quelques valeurs à ses bouts de chou. Au nombre de celles-ci, nous avons, la capacité à s’aimer soi-même pour aimer les autres, le respect, l’importance de vivre au présent. De même que prendre tout ce qui est bon dans la vie.

Hormis cela, malgré son autorité, David Pujadas, demeure un père inquiet au fond tout particulièrement en ce qui concerne la sécurité de ses filles. Bien qu’il se soit séparé de ses deux conjointes, il continue d’apporter autant de conseils que possible à ses enfants. Il affirme cependant que ces filles ont à présent les armes nécessaires pour se défendre en toute circonstance. Mais les cas d’emprise restent toutefois sa plus grande préoccupation.

Le parcours et la vie de David Pujadas

David Pujadas est un journaliste français avec, un parcourt subliminal. Il a été reporter et présentateur de journal de 1989 à 2001 au sein du groupe TF1. Ensuite, de cela, du 03 septembre 2001 au 08 juin 2017, il devient le présentateur du journal de 20 heures de France 2. Cela s’est fait à son arrivée sur France Télévision. Né à Barcelone en Espagne le 02 décembre 1964, le journaliste français est le fils de Rosendo Pujadas et de Françoise Redon.

Écarté de la présentation du journal par Delphine Ernotte en mai 2017, David Pujadas commence un nouveau train de vie professionnelle sur LCI. Il est donc le présentateur de l’émission 24 h Pujadas, l’info en question sur la chaîne. Il a débuté cela depuis le 28 août 2017, et le fait chaque jour de la semaine entre 18 h et 20 h.

En outre, l’homme des écrans est divorcé de sa première épouse avec qui il a eu deux filles. Il s’agit d’Esther et d’Adèle. Il se sépare par la suite de sa seconde épouse (hôtesse de l’air) en mai 2017. Il avait rencontré cette dernière lors d’un vol et ils ont eu ensemble un garçon du nom d’Adam, né en 2008. Actuellement, il a pu retrouver l’amour à nouveau avec une femme qui reste anonyme pour l’instant.