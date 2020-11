Le Meilleur Pâtissier : Cyril Lignac réalise-t-il ses délicieux gâteaux en personne ?

Depuis que l’émission le Meilleur Pâtissier a commencé sur M6, on se régale rien qu’avec la vue, des pâtisseries qui sont réalisées. Si personne ne doute du talent du chef Cyril Lignac, la question se pose quand même de savoir si les desserts qu’il réalise pour l’émission viennent vraiment de lui.

Le Meilleur Pâtissier de l’horreur

Pour ce mercredi 28 octobre 2020, les couleurs sont annoncées, et les candidats devront produire des gâteaux horriblement délicieux. En effet, Halloween est dans quelques jours, et elle est fêtée en avance dans l’émission présentée par Julia Vignali.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Meilleur Pâtissier (@lmp_m6) le 2 Oct. 2020 à 12 :57 PDT



Notons que c’est déjà la 5e semaine de diffusion du programme de M6, et Cyril Lignac et sa Mercotte continuent de mettre à l’épreuve les candidats. Pour cette soirée, ils ont eu à rivaliser d’imagination pour pouvoir réaliser des gâteaux d’enfer !

Les 10 candidats encore en lice, ont dû relever le défi lancé par le chef Cyril Lignac. Pour cela, ils vont devoir réaliser leur plus beau gâteau flambé, qui doit en plus donner un effet très impressionnant. Cela se fait en enflammant un alcool chaud juste au dernier moment.

Après avoir été mis à l’épreuve par Cyril Lignac, les candidats ont été soumis à l’épreuve technique de Mercotte. Notons que les épreuves de Mercotte sont souvent redoutées par les pâtissiers amateurs.

Cette fois encore, rien n’a changé et les candidats ont dû se débrouiller pour concevoir : le gâteau du diable. On peut dire que ce dessert mérite son nom, puisque les candidats ont dû s’essayer pour cette épreuve créative, à donner des réactions effrayantes au gâteau.

Notons que le gâteau est à étages et recouvert de chocolat, et surtout, il est pimenté. En effet, pour le garnissage, il a fallu réaliser une compotée de poivrons assaisonnée au piment d’Espelette. Après la décoration faite de corne et de queue, le résultat était terrifiant.

Un pâtissier qui réalise ses propres chefs d’œuvres

Les gâteaux de Cyril Lignac impressionnent les internautes et c’est la raison pour laquelle, certaines personnes se demandent si le chef réalise vraiment lui-même toutes ces pâtisseries.

Il faut dire que Cyril Lignac est un homme très occupé. En effet, en plus de ses nombreux restaurants qu’il gère parce qu’il est un homme d’affaires, le chef est également très présent à la télévision, pour tourner des émissions sur la chaîne M6.

Jusqu’à il y a peu, il continuait encore de présenter en directe, le programme à succès Tous en cuisine. Arrêté au profit d’Objectif Top Chef, le programme devrait quand même revenir pour la période des fêtes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Meilleur Pâtissier (@lmp_m6) le 8 Sept. 2020 à 6 :58 PDT



Malgré tout, le chef trouve le temps de confectionner lui-même ses gâteaux qu’il présente dans le Meilleur Pâtissier. Cependant, même s’il est capable de réaliser seul ses desserts, il faut noter que comme tout chef, il peut être secondé par son équipe, dont le plus proche collaborateur est Benoît Couvrand.

C’est avec l’aide de ce dernier qu’il a mis sur pied les établissements qui profitent de sa renommée. Tous 2 travaillent ensemble depuis de longues années. On peut donc être rassuré, tout est fait maison dans l’émission le meilleur pâtissier !

Pour ceux qui se demandent pourquoi Cyril Lignac ne grossit pas à force de présenter des émissions de cuisine, ce dernier a déjà expliqué, que justement, il ne dévorait pas les plats, il se contentait de les goûter…