Le Meilleur Pâtissier : le candidat François-Xavier exaspère les internautes !

Nombreux sont les téléspectateurs qui attendaient impatiemment la diffusion de cette nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Ce mercredi 30 septembre sur M6, le 1er épisode enregistré a été bien accueilli par les internautes, mais l’attitude du candidat François-Xavier, un français qui vit à Los Angeles a eu du mal à passer.

Le retour du duo choc Cyril Lignac et Mercotte !

Cette année, le tournage de l’émission le Meilleur Pâtissier, a été assez chamboulé. Comme tous les tournages, il a d’abord été retardé, puis il a fallu s’adapter aux nouvelles règles de sécurité en raison de la crise sanitaire. Cela n’a pas été facile, mais ce mercredi 30 septembre 2020, les téléspectateurs ont enfin pu regarder leur programme culinaire sur la chaîne M6.

Pour cette saison 9, l’équipe était au complet et on a retrouvé Cyril Lignac, toujours avec Mercotte à ses côtés pour juger le travail des candidats. Julia Vignali demeure toujours à la présentation de l’émission.

Notons que la diffusion du programme a été mise en danger, car peu avant la fin du tournage, des cas de Covid-19 avaient été détectés dans l’équipe. Si tout est rentré dans l’ordre, il faut savoir que Mercotte a dû s’absenter du plateau de tournage vers la fin, puisqu’elle était considérée comme une personne à risque.

En effet, Mercotte qui est âgée de 78 ans, a dû intervenir par visioconférence lors des derniers épisodes du Meilleur Pâtissier. Arrivera donc un moment où les téléspectateurs ne la verront plus physiquement dans le château de Groussay où se déroule l’émission.

En attendant, les 14 candidats du programme ont tous répondu présents, et la compétition culinaire a enfin pu démarrer. Cependant, l’un d’entre eux a très vite attiré l’attention des internautes, et pas de la bonne façon. Il s’agit de François-Xavier, et son crime réside dans sa manière de s’exprimer.

Le candidat François-Xavier irrite les téléspectateurs !

Après avoir vécu une vingtaine d’années aux Etats-Unis, le candidat François-Xavier est revenu en France dans l’espoir de gagner la compétition du Meilleur Pâtissier.

Cependant, il semblerait que toutes ces années passées aux USA, lui aient fait prendre plus que l’accent américain. François-Xavier vit à Los Angeles, où il est chef de produit. Agé de 52 ans, il avoue avoir une passion pour la culture américaine, adorant d’ailleurs musique country. Cependant, en dehors de l’accent américain, on dirait bien que François-Xavier ne peut s’exprimer sans mélanger les 2 langues.

De ce fait, pendant toute l’émission, le candidat passait fréquemment du français à l’anglais sans transition. Qu’il s’agisse de quelques mots d’anglais dans des phrases françaises, ou carrément des phrases complètes en anglais, on a bien senti que François-Xavier venait des USA.

Cyril Lignac lui, était plutôt amusé par la manie du candidat. Il a même plaisanté en disant à un moment donné, qu’il apprenait ainsi « l’english ». Toutefois, l’humeur n’était pas à l’amusement pour les internautes qui ont plutôt été très irrités par la manière de parler de François-Xavier.

Sur le réseau social Twitter, ils n’ont pas caché leur ressenti. Parmi les nombreux commentaires, on pouvait lire : « « Lui, » il va vite me gaver à passer du français à l’anglais », « Les gens qui se la pètent en parlant anglais à la télé pour se rendre cool », « Qui espère que FX sera éliminé juste parce que son franglais est insupportable ? », « Le pseudo américain m’énerve déjà.. « , « Par contre le gars qui parle 3 mots en français et 10 mots en anglais pour bien nous montrer qu’il vit aux USA, c’est bien le truc qui énerve tout le monde donc STOP ! » »

A peine commencé que François-Xavier a fait mauvaise impression aux téléspectateurs. Heureusement que dans cette émission, ce n’est pas le public qui juge. Etant donné que l’aventure du Meilleur Pâtissier vient de démarrer, le candidat réussira peut-être à changer l’opinion des internautes grâce à son talent de pâtissier !