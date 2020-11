Le Meilleur Pâtissier : Margaux enchaîne les flops et termine l’émission en larmes !

Apparemment, la dernière édition de l’émission Le meilleur Pâtissier était un jour sans, et Margaux a enchaîné les mauvais choix et les mauvaises idées… Des décisions qui lui ont d’ailleurs valu des critiques un peu trop sévères de la part de Mercotte qui ont fini par la faire fondre en larme….

Des candidats très jeunes pour cette saison 9

Les différents candidats de cette saison 9 du Meilleur pâtissier n’en finissent pas d’épater le jury. Si certains brillent par leur créativité, d’autres surprennent le public par leur dextérité et leur très jeune âge.

C’est notamment le cas de Margaux, 19 ans, qui a déjà deux tabliers bleus à son actif (cette récompense honore le pâtissier qui a le mieux réussi les épreuves de la semaine précédente).

Malheureusement, le manque d’expérience et la jeunesse ont également de mauvais côtés, comme le stress, et la pression supplémentaire…

Margaux s’était déjà confiée sur ses difficultés à gérer ses émotions : ”J’angoisse à mort parce que j’avais peur de pas avoir le niveau à côté des plus âgés, probablement plus expérimentés. Alors je m’étais mis la pression”, avait-elle avoué en interview.

Et elle n’a pas été al seule. Les candidats ont été nombreux à perdre leur sang froid durant l’émission…

"Si tu te brûles, ce n'est pas la peine de continuer"

Même les meilleurs peuvent perdre l’équilibre

Margaux est la seule candidate du concours à avoir obtenu sa place au travers de l’émission En Route pour le meilleur pâtissier. Et il faut bien se rendre à l’évidence, elle a souvent tendance à se démarquer de ses adversaires.

Tant et si bien que beaucoup la voient déjà sur la première marche du podium de cette saison de l’emblématique émission de pâtisserie !

Malheureusement, malgré une compétition qui avait commencé sur les chapeaux de roues et de 1res semaines où tout avait l’air d’aller pour le mieux pour Margaux, elle a maintenant l’air d’avoir perdu le Mojo…

À en croire les images, on a trouvé le point faible de la jeune Margaux : l’épreuve technique de Mercotte.

Et oui, si vous vous rappelez, Margaux avait avoué avoir appris la aptisserie grâce à Instagram et les réseaux sociaux, un véritable repère à idées et une source infinie de créativité.

Le problème avec les réseaux sociaux, c’est que ça n’enseigne pas vraiment la technique pâtissière avec précision. Et la technique, c’est justement le talon d’Achille de Margaux. Une faiblesse qui lui a déjà coûté les premières places par le passé …

"C’est spectaculaire !" 😍

La soirée des horreurs pour Margaux

Lors de cette édition spécial Halloween, Margaux ne semblait pas vraiment inspirée par les citrouilles et les sorcières Et contre toute attente, elle n’a fait qu’enchaîner les flops.

Lors de la première épreuve, la jeune femme de 19 ans s’était mise en tête de préparer une brioche. Un choix audacieux, mais qui, comme toute prise de risque, pouvait payer mieux que n’importe quel choix “de confort”!

Le problème c’est que cette brioche avait tout d’un flop. Et lorsque Cyril, en passant faire sa tournée des candidats, a voulu goûter cette fameuse brioche, il n’a pas eu d’autre choix que de la recracher. Oups…

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car Mercotte est également arrivée avec ses gros souliers pour finir de dézinguer la pauvre Margaux :”C’est un choix osé, mais l’audace n’a pas payé”, a-t-elle fini par trancher la jury.

Et les commentaires du jury lors de la 2e épreuve n’ont fait qu’empirer la situation.

Le “gâteau du diable” de Margaux a été très très loin de faire l’unanimité (elle a tout de même terminé 8e sur 10 candidats) et lors de cette deuxième dégustation, la célèbre blogueuse culinaire n’a pas mâché ses mots :“tu n’es pas bonne pour les techniques”, a-t-elle lancé à la jeune fille.

Un manque de tact certain qui a fait fondre en larme la pâtissière en herbe. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette séquence émotion a inspiré la compassion de Twittos qui n’ont pas manqué de réagir face à la cruauté de la célèbre mamie.

Courage Margaux, la roue va tourner !