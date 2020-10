Le Meilleur Pâtissier : un problème de santé fait arrêter le tournage de l’émission !

Depuis l’année 2012, Cyril Lignac et Mercotte forment une adorable paire dans l’émission ‘’Le meilleur pâtissier’’. En effet, après avoir passé presque toute la période du confinement à permettre aux Français de cuisiner d’une manière originale et saine par le biais de ‘’Tous en cuisine’’, c’est en début juillet que Cyril Lignac a pu retrouver les plateaux de son émission phare le ‘’Meilleur pâtissier’’. Malheureusement, un événement finira par tout interrompre.

Le meilleur pâtissier mis en pause !

Cette émission qui est tant admirée par de nombreux fans se voit donc suspendue pour le moment et Cyril Lignac devra donc prendre son mal en patience comme nous tous d’ailleurs.

L’atelier dans lequel Cyril Lignac tourne la neuvième saison du programme sera malheureusement mis en pause. Cet arrêt fait suite à un événement qui a eu lieu juste avant l’arrêt du tournage du »Meilleur pâtissier ». En effet, une personnalité intervenant dans l’émission en question aurait été testée positive au covid-19, ce qui par la suite obligera toute l’équipe à déserter les lieux et à se mettre en quarantaine.

Un peu plus tard, un communiqué fera savoir que le protocole sanitaire a été instauré en se basant sur les conseils du Comité Central d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CCHSCT). Les experts en prévention ainsi que les recommandations d’un médecin ont également permis d’éviter des situations désagréables. Néanmoins, ce cas avéré a dû obliger à suspendre le tournage. La nécessité de réaliser de nouveaux tests de dépistages sur les équipes se profilait à l’horizon. Cependant, cela ne fut pas le cas.

En effet, d’après les informations recueillies par Closer, près de 16 personnes intervenant sur le programme ont contracté le coronavirus. Les choses se sont compliquées pour tous ceux qui étaient non seulement sur place, mais également pour les candidats et membres du jury. Les pouvoirs publics se sont donc retrouvés dans la crainte d’une nouvelle vague qui pourrait s’annoncer à travers le pays. Par ailleurs, la production s’est assurée de rassurer tout le monde sur le suivi des recommandations médicales nécessaires dans l’objectif que les tournages puissent reprendre le plus tôt possible et dans les bonnes conditions.

Le grand retour déjà prévu malgré des situations inquiétantes

On apprend récemment que le « Meilleur pâtissier » ainsi que « Tous en cuisine » feront leur grand come-back le 24 août prochain sur M6. Cyril Lignac garde toujours le sourire malgré ces nouvelles pas assez agréables puisque ce dernier a même pu décrocher une nouvelle émission. On retrouvera ainsi l’ex de Sophie Marceau dans ‘’Mon gâteau est le meilleur de France’’ encadré par Kitchen Factory Productions ainsi que trois autres juges. Cyril Lignac s’aventurera à travers l’hexagone dans l’optique de faire ressortir le meilleur des gâteaux. En tout cas, c’est ce qu’il nous promet. Il faudra néanmoins que beaucoup de recommandations soient suivies pour éviter ces genres de situations à l’heure actuelle où de nombreuses craintes sont soulevées quant au retour à la normale des événements.

Par ailleurs, en France, c’est près de 30 388 morts qu’on dénombre liés à la pandémie du Covid-19 qui continue de semer des dégâts. Concernant les cas confirmés, c’est un total de 209 365 qui s’affiche au compteur, même s’il faut souligner que le nombre de guéris a passé la barre des 83 226. Pour garantir la sécurité de tous, il est recommandé de ne pas négliger le port de masque au sein des espaces publics qui engendrent de fortes affluences. Parallèlement, les gestes barrières ne doivent également pas être mis au second plan afin de réduire les risques de transmission de la maladie.