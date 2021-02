Le meilleur repas pour ce soir, la recette est à la fois rapide et gourmande, vous allez l’adorer !

Vous avez tendance à prendre du temps devant ce placard et ce réfrigérateur pour tenter de trouver le repas du soir. En effet, vous avez passé une journée complète au bureau et vous ne voulez pas vous lancer dans des préparations extraordinaires. Il faut aussi oublier les plats prêts à l’emploi puisqu’ils ont un impact sur votre silhouette, les frites sont bannir pour les mêmes raisons et c’est aussi le cas pour les pizzas qui n’ont plus une place de choix dans votre frigo. Nous avons toutefois une astuce incroyable à vous proposer.

Comment préparer un délicieux wrap ?

Cette recette est très simple puisqu’elle s’adapte clairement à tous les ingrédients que vous avez dans votre placard. Il faut noter que vous pouvez aussi préparer un wrap pour le déjeuner, il peut se déguster froid ou chaud si vous le passez quelques minutes seulement au micro-ondes alors que vous êtes au travail.

Vous devez acheter des galettes, ce sont les fameuses tortillas qui sont parfaites pour les tacos .

. Certaines sont plus ou moins grandes et vous avez même des versions sans gluten qui sont idéales pour les intolérants.

La première étape consiste à utiliser du fromage à tartiner afin de le répartir sur, pratiquement, l’ensemble de cette galette.

Vous pouvez prendre du St Moret puisqu’il est peu calorique ou de la Vache Qui Rit pour les enfants et même du Kiri.

Si vous avez de la salade, vous pouvez ajouter quelques feuilles pour apporter un peu de verdure et de croquant.

D’autres ingrédients sont ensuite possibles pour la troisième couche à savoir des cornichons, des oignons crus et même de belles tomates découpées en rondelles.

Vous pouvez arrêter ce wrap à ce stade, mais je vous conseille d’ajouter une tranche de jambon ou de blanc de dinde, cela dépend de vos préférences. Le wrap est prêt, il suffit de le rouler pour avoir un tube qu’il est possible de déguster immédiatement. Cette recette est vraiment simple et les membres de votre famille peuvent finalement l’adapter en fonction de leurs envies en replaçant par exemple le fromage à tartiner par des tranches de gouda ou encore du Roquefort et vous pourrez même vous inspirer de la salade d’hiver pour la garniture.

Une base similaire pour le déjeuner

Vous savez désormais que le repas du soir ne sera plus un casse-tête sans fin, mais je vous propose une déclinaison pour le midi. Vous préparez bien sûr votre repas le soir et vous l’enveloppez dans un film étirable ou vous l’enfermez dans une boîte en plastique ou en bambou pour qu’il puisse garde toute sa souplesse. Vous pouvez utiliser bien sûr le fromage et le reste de la garniture, mais, à la place du jambon, vous optez pour des émincés de poulet ou de dinde.

Il suffit de les faire cuire dans un peu d’huile d’olive afin de dorer légèrement les côtés. Lorsqu’ils sont prêts, vous les versez sur votre galette et vous pourrez ensuite réchauffer le lendemain votre déjeuner qui sera idéal pour votre ligne et vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour votre journée. Les recettes pour le wrap s’adaptent clairement à vos besoins, et aux ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur par exemple.

N’hésitez pas à optimiser les restes pour ne pas les jeter et vous ferez ainsi des économies sur le long terme. Pour que le wrap soit plus facile à manger, vous pouvez aussi le découper en petits morceaux comme sur la photo.