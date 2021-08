Le miel, un or végétal dont beaucoup ignorent les bienfaits sur la santé !

Le miel contient des nutriments liés à des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Grâce à sa réputation d’aliment santé, il se distingue des édulcorants traditionnels même s’il est moins utilisé au profit du sucre.

Cependant, à base d’un bon nombre de recettes de grand-mère, le miel est devenu très indispensable pour la maison. Il devient donc urgent de l’adopter. Si vous voulez en savoir plus, voici quelques bienfaits de cet or végétal sur la santé.

Riche en antioxydants

Les antioxydants participent à la réduction du risque d’accident vasculaire cérébral, d’accidents cardiaques et de toutes sortes de cancer. Présent en abondance dans le miel, ils contribuent également à préserver les yeux et continuer à avoir une bonne vue. Compte tenu de la forte composition en phénols, flavonoïdes, acides organiques et enzymes, le miel demeure un or précieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Black Bee Apiary (@theblackbeeapiary)

Très peu calorifique

Le sucre blanc et le sucre raffiné consommés au quotidien sont très néfastes pour l’organisme. Compte tenu du goût sucré recherché, il est recommandé de se tourner vers le miel. De ce fait, avec une simple cuillère à soupe, le miel contient 64 calories et donc 17 grammes de sucre.

En termes de sucre, il contient particulièrement le fructose, le maltose, le glucose et le saccharose. En outre, le miel contient aussi plusieurs vitamines ainsi qu’un fort taux de composés végétaux bio actifs très indispensable à l’organisme.

Favorable pour un bon cholestérol

On distingue principalement de deux types de cholestérol. Il y a le cholestérol LDL et le cholestérol HDL. Lorsque le taux de cholestérol LDL est élevé, cela occasionne l’accumulation de graisses dans les artères entrainant ainsi des maladies cardiovasculaires. Consommer le miel permet de réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon et préserver par la même occasion sa santé.

Interviens sur la diminution de la tension artérielle.

Lorsque la tension artérielle est trop élevée, elle peut entrainer des troubles cardiovasculaires. Pourtant, les composés antioxydants dans le miel disposent de certaines propriétés qui contribuent à la faire baisser. De même qu’à la maintenir à un niveau normal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline L. (@ptitecuisinedepauline)

Idéal pour calmer la toux des enfants

Les infections des voies respiratoires chez les enfants sont un véritable casse-tête. Une fois contracté, ce mal peut perturber le sommeil chez les enfants et même chez les adultes.

Contrairement au miel, les traitements conventionnels pour la toux ne facilitent pas toujours la tâche, car ils peuvent présenter parfois, des effets indésirables comme la somnolence. Par contre, les traitements de la toux à base de miel sont sans conséquence sur l’organisme.

Idéal pour soigner les plaies et blessures

Les vertus antiseptiques et de cicatrisation du miel sont connues depuis l’Égypte ancienne. De ce fait, le miel peut être appliqué sur la peau pour soigner les plaies, les blessures ainsi que les brûlures au second degré. Même les plaies infectées à la suite d’une opération chirurgicale peuvent être facilement soignées avec cet or végétal.

Hormis cela, il représente un véritable allié pour faciliter la circulation sanguine vers le cœur. Ce qui empêche par la même occasion, la formation des caillots sanguins qui sont responsables des troubles cardiaques.