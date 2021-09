 Le Nail Art, la nouvelle tendance en termes de manucure qui vous ouvre une multitude de possibilités !

La beauté au bout des doigts ou une nouvelle manière de faire la manucure ? La tendance Nail Art fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. La nouvelle mode qui ressemble plus à un laisser-aller dans le choix des couleurs et des images sur les ongles n’envisage pas forcément l’esthétique, mais une sorte de décoration à volonté sans exigence aucune. Voici tout ce qu’il faut savoir la nouvelle tendance qu’est le Nail Art.

Qu’est-ce que le Nail Art ?

Apparut en 2021 sur les réseaux sociaux Tiktok et Instagram, c’est une nouvelle manière de manucure qui consiste spécifiquement à poser de faux ongles taillés à volonté sur chaque ongle naturel.

La particularité réside dans la variation à volonté des couleurs et des formes sur chaque doigt. Ainsi donc, une seule main de cinq doigts peut accueillir cinq ou plus couleurs et de forme. Évidemment, cela n’est possible qu’avec de faux ongles, disons des prothèses.

Dans la pratique, on allonge et élargit à volonté la partie extérieure de l’ongle. La pratique amusante au départ en image retouchée est finalement devenue une mode. Sans limites, chacun s’y adonne sans forcément être un professionnel ; on dirait que les professionnels devront suivre désormais la folie des clients sans pouvoir leur imposer l’esthétique.

Une imagination de couleur et de forme que vous n’êtes pas obligé d’aimer ; c’est la volonté de celui qui opte pour cette tendance qui compte, elle ne vise à satisfaire aucun principe de manucure si ce n’est la fixation du faux ongle sur l’ongle naturel. Les motifs amusants y trouvent bien une place. Rien n’est interdit pour satisfaire son choix.

Une tendance sans règles à ce siècle

L’apparence ferait croire qu’il faut une certaine compétence pour pratiquer cette tendance ; mais dans la réalité, n’importe quelle erreur commise dans le choix de vos couleurs et images ne soit qu’une autre manière de faire, dans la mesure où il n’y a aucune règle d’évaluation de la pratique. Bon ou mauvais ça reste relatif puisque c’est la créativité qui est de mise dans cette tendance.

L’indépendance de chaque ongle du doigt est manifeste de par sa couleur et sa forme. Chaque ongle a droit à son motif. Plus qu’une manucure, on a déjà commencé par assister à un moyen d’expression culturelle chez les personnes qui expriment à travers cette mode quelques réalités socioculturelles de leur région.

Si cette pratique était autrefois une particularité de certaines célébrités, il en va de soi que certaines en font un portrait mélioratif maintenant qu’elle devient de plus en plus populaire.

Comme une indépendance acquise, le Nail Art vous permet tout sur vos ongles. Vous n’êtes plus esclave des règles en matière de manucure. Néanmoins, en attendant de continuer dans cette liberté de beauté des ongles, il faut comprendre que vous devez tout au moins savoir choisir la manière de poser le faux ongle sur le naturel. Il en va de même avec qu’elle substance faire la pose pour ne pas endommager vos ongles naturels et la peau qui l’entoure. Cela semble être une règle de manucure que la tendance Nail ne saurait faire disparaitre pour l’instant.