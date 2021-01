Le noir et le bleu marine seront incontournables en 2021, adoptez ces tendances !

C’est désormais une réalité et les dernières statistiques le montrent : la saison hivernale est une véritable catastrophe pour les français ! En effet, ils ont besoin de conseils pour la mode car c’est la période de l’année où les dépressions sont de plus en plus nombreuses. Alors que le monde entier vit encore sous la peur du coronavirus, il ne reste plus qu’un moyen de trouver un peu de gaieté dans ce quotidien bien morose : les associations de couleurs ! Ajoutez tout de même un peu de pep’s à vos tenues.

La mode est un éternel recommencement avec le retour en force des années 90 pour cette décennie !

Comme vous le savez sans doute si vous avez vécu dans les années 80, alors il ne vous aura certainement pas échappé que nous vivons actuellement un vrai revival des années 90. En effet, les jeunes français se retrouvent de nouveau à porter les vêtements qui ont fait fureur pendant ces belles années pour la mode mais surtout pour la culture française plus généralement.

Mais contre toute attente, tout le monde s’accorde à dire en ce moment que le bleu marine et le noir sont devenus en un rien de temps les plus belles couleurs à la mode, et qui vont d’ailleurs très bien ensemble. Voici donc quelques conseils pour pouvoir faire de superbes associations de vêtements et porter du bleu marine avec du noir dans la plus grande des simplicités, sans vous prendre la tête !

Utiliser une ceinture pour démarrer les couleurs bleu marine et noir !

S’il y a bien un accessoire de mode indispensable en toute saison, c’est bien la ceinture ! Qu’elle soit portée autour d’une robe, d’un pantalon ou bien d’un short, tout le monde a au moins une ceinture dans son dressing. Et si vous avez une tenue bleu marine complète, alors il vous sera très simple de l’associer avec une ceinture noire, ou bien l’inverse si vous préférez.

Mélanger les couleurs pour associer le noir avec le bleu marine dans des vêtements tendances

Si vous avez des difficultés à trouver des vêtements bleu marine unis que vous pourriez mélanger avec du noir, alors il reste une solution très intéressante pour vous : utiliser des vêtements avec des visuels imprimés ! De la sorte, il vous sera très simple d’associer ces deux couleurs et d’être au top de la mode devant vos amis.

Porter des matières différentes pour varier les plaisirs

Parce que vous n’êtes pas forcément obligé de porter toujours les mêmes matières, vous pourriez très bien choisir dès aujourd’hui d’associer une couleur à une matière. Ainsi, il sera très simple pour vous de vous démarquer des autres avec ces dernières, tout en associant les deux couleurs bleu marine et noir. Essayez donc avec une veste ou un pantalon de votre garde-robe, et vous nous en direz des nouvelles : sensation garantie !

Jouer sur les détails avec des accessoires !

Si vous n’avez plus aucune idée mais que vous voulez absolument pouvoir associer le bleu marine et le noir tout en étant original, alors vous n’aurez pas forcément besoin de porter un haut et en bas de ces deux couleurs. En effet, on pourrait très bien penser qu’il est juste nécessaire de porter un t-shirt noir avec un pantalon bleu marine pour faire sensation, quand il est possible de faire autrement. Par exemple, vous pourriez très bien choisir de porter un noeud papillon, une cravate ou encore un tout autre accessoire bleu marine ou noir pour vous démarquer !