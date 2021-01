Le nouveau régime Dash fait des adeptes, voici les meilleurs conseils pour le suivre, attention !

Vous pouvez désormais miser sur le régime DASH si vous souhaitez vous délester de quelques kilos. Nous avons déjà présenté il y a quelques jours le régime 5:2 qui consiste à avoir une alimentation saine et équilibrée d’un côté et très faible en calorie de l’autre. Pour le régime DASH, le fonctionnement est un peu plus différent puisque vous devez vous focaliser sur les apports. Certains aliments sont à privilégier alors que d’autres sont à mettre de côté. Nous vous proposons tous les conseils pour rapidement l’adopter.

Comment suivre le régime DASH sans commettre d’erreurs ?

Il y a plusieurs conseils à prendre en compte si vous décidez de miser sur ce régime. Comme c’est le cas pour toutes les pertes de poids, il est préférable de demander l’avis à un médecin afin d’être certain que les risques ne sont pas importants et que vous ne pourrez pas entacher votre santé avec cette solution.

Avec le régime DASH, vous devez augmenter les céréales complètes comme le riz, la semoule ou encore le quinoa et le maïs .

. Les portions doivent vous accompagner pratiquement tous les jours et à tous les repas.

Il faut compter près de 40 cuillères à soupe par jour pour que les besoins soient respectés.

Les protéines animales sont aussi à l’honneur, mais optez pour les viandes maigres comme les volailles.

Les poissons, le poulet et le filet mignon auront une place de choix dans votre assiette.

En ce qui concerne les végétaux, il ne semble pas avoir une restriction, vous pourrez facilement consommer 5 portions de 75 grammes par jour.

Il est aussi conseillé d’avoir cinq cuillères à soupe de légumineuses sèches et même des oléagineux. Ces derniers devront être consommés tous les jours, ne dépassez pas 45 grammes par contre pour ne pas avoir l’effet inverse à savoir la prise de poids. Pour le régime DASH, les produits laitiers seront à réduire puisqu’ils sont gras et néfastes pour votre silhouette dans le cadre de ce projet bien sûr. Il ne faut donc pas dépasser une portion par jour. Bien sûr, le sel n’aura pas non plus une place de choix dans vos repas et faites en sorte de limiter le plus possible le gras.

Quels sont les avantages du régime DASH ?

Il est toujours désagréable d’avoir du poids à perdre puisqu’il peut être une source de complexes. Votre quotidien est donc entaché et vous ne pouvez pas réaliser ce que vous souhaitez. Le régime DASH est donc intéressant puisque vous augmentez les fruits et les légumes ainsi que les versions sèches au cours de la journée. Les apports caloriques sont faibles, mais avec ces aliments, vous n’aurez pas cette sensation de faim qui met à mal la motivation. Il est aussi riche en antioxydants et il vous permet de limiter les maladies cardiovasculaires.

Comme c’est le cas pour tous les régimes, vous devez impérativement consulter un médecin pour savoir si vous pouvez suivre celui-ci. Il a également des inconvénients puisque la quantité pour les oméga 3 n’est pas suffisante. Vous savez sans doute que cet apport est indispensable pour le bon fonctionnement de votre organisme. Il permet aussi de favoriser le renouvellement cellulaire, le système cérébral est optimisé au même titre que le mécanisme hormonal. De ce fait, vous pouvez parfois intégrer quelques poissons gras comme le saumon ou encore le maquereau tout en suivant bien sûr les préconisations de ce régime DASH.

Sinon, vous serez contraint de prendre des compléments alimentaires pour ne pas avoir de lacunes et d’effets contre-productifs qui peuvent être néfastes.