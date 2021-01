Le pantalon le plus ringard revient à la mode en 2021, il était tendance dans les années 90 !

Que ce soit pour la beauté ou encore la mode, certaines pièces dites vintage reviennent à la mode et c’est le cas pour ce pantalon. En effet, vous avez pu constater que le dressing des femmes, et même celui des hommes se dévoile avec des pantalons cargos, des joggings élégants et le baggy revient clairement en force. Si certains adeptes des tendances ne voulaient plus jamais le croiser, il faut savoir qu’il perd son étiquette de ringard en 2021 puisqu’il revient à la mode.

Le baggy s’offre une nouvelle jeunesse pour 2021

Dans les années 90, les femmes et les hommes ne pouvaient plus se passer de ce pantalon très large de la cuisse jusqu’aux chevilles. Rapidement, ce sont des pièces un peu plus proches du corps qui ont été plébiscitées afin de mettre en avant la silhouette. Avec l’année 2020 qui a été assez complexe, les cartes ont été redistribuées de A à Z. Pour le monde de la beauté, les femmes optent pour le nude puisque le naturel était très adapté au confinement notamment à cause du port du masque.

Le vintage revient en force pour les coiffures et certaines ne sont plus considérées comme ringardes, car elles sont très appréciées .

. le baggy pourra alors avoir une place de choix dans votre dressing et les trentenaires auront l’impression de rajeunir.

Si vous êtes des conservateurs, vous avez peut-être votre baggy du lycée qui est encore dans les cartons, vous pouvez donc le sortir.

De nombreuses actrices laissent une place importante à ce pantalon très large et il est facile à porter.

En surfant sur Instagram, vous avez pu croiser des photos qui vantent les atouts de ce pantalon large. Vous devez toutefois le porter avec minutie, car le but premier n’est pas d’adopter un full look XXXL. En effet, si vous avez une pièce large à savoir le baggy, il est préférable d’adopter un haut plus léger comme un pull court et fin. Pendant le printemps, il sera toujours au rendez-vous, il sera parfait avec un débardeur doté ou non de fines bretelles.

Le marcel blanc semble être parfait pour votre tenue et il correspond aussi à cette mode confortable qui ne connaît pas la crise. Avec le confinement par exemple, et même la crise sanitaire, les hommes et les femmes ne veulent plus étouffer dans leurs vêtements.

Faire du baggy une pièce féminine

Contrairement aux années 90, vous ne devez pas adopter le total look XXL, car il faut être vigilant pour garder votre féminité. Il existe quelques astuces qui devraient vous satisfaire, car il est tout à fait possible d’associer votre pantalon large à des escarpins, des bottines ou encore des talons assez hauts. Au lieu de le laisser tomber sur la chaussure, vous pouvez retrousser le bas pour avoir un style streetwear ou encore casual. Il est aussi possible de prendre un pantalon que vous pouvez serrer en bas de la jambe.

Pour le haut, choisissez une pièce qui met en valeur vos atouts féminins avec un décolleté assez plongeant ou encore une pièce proche de votre corps. Le baggy sera parfait avec une veste de costume, et même une chemise blanche ou avec des imprimés. Il suffit de l’insérer à l’avant dans votre pantalon pour mettre en valeur votre taille. Pour les hommes, les choix sont les mêmes, le baggy sera parfait avec un polo ou un t-shirt proche du corps sans qu’il soit toutefois cintré. Faites quelques essais et vous ne serez pas déçu par cette pièce qui n’est plus ringarde, mais totalement à la mode.