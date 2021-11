Le père d’Alexis Vastine fait des confidences sur sa douleur à la mort de son fils, il révèle sur Télé-loisirs qu’il a pensé à en finir avec sa vie !

Certains se souviennent encore certainement de la journée du 9 mars 2015, le jour où se produit une des tragédies les plus marquantes de la télévision française. Lors d’un tournage pour l’émission Dropped en Argentine, un accident d’hélicoptère se produit. Un crash qui fit 10 victimes dont Alexis Vastine. Plus de 6 ans plus tard, Alain Vastine père d’Alexis, n’a toujours pas digéré cette tragédie.

La mort d’Alexis Vastine, un drame toujours difficile à digérer pour son père

Décidément, on dirait que le sort s’était acharné contre la famille Vastine durant l’année 2015. Rappelons que durant cette même année, quelques mois avant le décès tragique du médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, sa sœur Célie, évoluant elle aussi dans la boxe amateur, a trouvé la mort dans un accident de la route.

En ce mois de novembre 2021, Alexis Vastine aurait dû fêter ses 35 ans. Alain Vastine reste toujours meurtri par cette disparition, comme lui-même l’a confié ce 9 novembre 2021 dans les pages de Télé-Loisirs : « je ne peux m’empêcher tous les jours d’aller me recueillir sur sa tombe ». Il avouait avoir récemment pensé à son fils car « il y a quelques jours se terminaient les championnats du monde de boxe ».

L’irréparable a failli être commis

Le père affirme avoir encore « beaucoup de regrets » concernant toute cette histoire. Et selon lui, il n’aurait jamais « dû le laisser partir en Argentine faire ce jeu ». On voit donc que cette plaie douloureuse liée à la mort d’Alexis Vastine a du mal à se refermer véritablement. Toujours dans les pages de Télé-Loisirs, Alain Vastine a fait une terrible révélation en affirmant : « il y a quelques temps, j’étais prêt… Vous savez, il n’y a pas longtemps j’ai eu un gros coup au moral. Je suis parti chercher une carabine. J’ai voulu le rejoindre ».

Heureusement, il est encore en vie aujourd’hui, car il n’a pas pu aller au bout. Il affirme : « Le courage m’a manqué. Il y a des moments, j’ai honte de moi car j’aurais dû le faire… La vie n’est vraiment pas belle et parfois c’est tellement dur… ».

Alain Vastine veut que justice soit faite

Difficile d’oublier ce genre de drame quand les responsabilités ne sont toujours pas situées. En effet, alors que l’enquête concernant cet accident est toujours en cours, le père du boxeur ne trouve pas cela normal après plus de 6 ans.

Il a même déclaré, en faisant référence à la société Adventure Line Productions condamnée pour faute inexcusable, que : « ces gens-là ne réagiront humainement que lorsqu’on touchera à leur portefeuille et qu’ils seront condamnés ». Très en colère contre la production de l’émission, Alain Vastine poursuit en affirmant que : « jamais ils n’ont pris de nos nouvelles ou n’ont cherché à en avoir… Alors quand je les entends lors d’interviews dire qu’ils étaient en contact avec nous, ça m’écœure car tout est faux ».