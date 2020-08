Le port du masque obligatoire à Paris : découvrez les quartiers et arrondissements concernés !

Aujourd’hui, il est presque impossible de ne pas remarquer que la quasi-totalité des gens est toujours munie de leur masque de protection.

En effet, c’est l’une des règles barrières à adopter pour se protéger de la maladie de la COVID-19. Si cette mesure a été jugée favorable par la majorité des gens, il a bien fallu que le gouvernement français la rende obligatoire dans certaines zones.

Cette décision a pris effet à partir de ce lundi 10 août 2020 à Paris, plus précisément en Seine-Saint-Denis ainsi que dans les Hauts-de-Seine. Le Val-de-Marne et le Val-D’Oise sont également d’autres régions où le port du masque de protection devient obligatoire. Selon les informations portées par les autorités, cette décision restera en vigueur pour une durée d’un mois renouvelable.

Si on se fie aux services sanitaires, ce choix portera un frein à la propagation de la pandémie. En effet, la crainte qu’il y ait une augmentation drastique du nombre de victimes de cette maladie suite au déconfinement est toujours d’actualité. Il faut dire que le coronavirus a impacté très négativement l’économie de la France. Le port du masque constituerait donc un facteur important pour le retour à la normale des choses.

#COVID19 | 😷 À compter du samedi 15 août à 8h, les zones dans lesquelles le port du masque sera obligatoire à Paris pour les piétons sont étendues. Téléchargez et zoomez 🔎 sur la carte des zones concernées par le port du masque obligatoire à Paris : 👉 https://t.co/3ZeuvE9iII pic.twitter.com/CbgkzH6BaY

Une grande majorité des Français semble être d’accord avec cette nouvelle disposition. Près de deux tiers de la population estiment que le port de masque devrait être obligatoire pour les lieux publics ouverts. Selon le sondage effectué par l’IFOP, on évalue à 64% ceux qui sont favorables pour l’application de cette décision tandis que les 36% restants sont contre. Par ailleurs, toute personne interpellée en situation irrégulière vis-à-vis de l’obligation du port de masque se verra contrainte de verser une amende de 135 euros.

Puisque certains parmi les personnes infectées au COVID-19 ne présentent pas de symptômes, il est donc bien possible que l’on soit un porteur du virus sans le savoir. Le masque permettrait donc de diminuer le risque qu’une personne infectée transmette la maladie à une autre personne saine, d’où son importance.

Bien qu’on n’ait pas encore découvert un véritable remède contre la maladie du coronavirus, le port du masque semble être une solution préventive. Cependant, il ne garantit pas la protection totale de son utilisateur. Ce dernier doit rester très attentif par rapport à l’adoption de certaines précautions supplémentaires. En voici les plus importantes :

Bien ajuster le masque de protection au visage de telle sorte qu’il couvre le nez, la bouche et le menton

Ça n’aurait pas été plus simple et plus efficace de rendre le port du masque obligatoire dans tout Paris ? pic.twitter.com/a2FCCYiO3y

— MickaelP 974💼🌍 (@Mp97440) August 15, 2020