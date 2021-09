Le présentateur météo de LCI Ange Noiret perd ses moyens en direct face à des danseuses du Moulin Rouge !

Il n’est pas pudique de savoir qu’on peut être déstabilisé en toute circonstance et à tout moment. Cela dépend en réalité de la situation à laquelle on fait face. Mais il faut dire que le présentateur Ange Noiret n’a pas pu échapper à cette réalité sur le plateau de La matinale du week-end sur LCI. Découvrons ce qu’il s’est passé.

Ange Noiret déstabilisé à l’antenne par des danseuses du Moulin Rouge

Le météorologiste prévisionniste de LCI a eu la bonne surprise de faire une découverte ce samedi 11 septembre 2021, sur le plateau de La matinale du week-end. Huit charmantes danseuses du Moulin Rouges ont été invitées sur le plateau dans le but de célébrer la réouverture du Cabaret parisien. Et cela, après dix-huit mois de fermeture. Les jeunes filles qui étaient vêtues de leur plus belle parure ont pu apporter une petite touche de couleur et d’élégance sur le plateau. Ce qui a naturellement fait plaisir à Ange Noiret qui a cependant perdu très rapidement ses moyens.

En outre, les danseuses présentes sur le plateau ont exécuté une petite chorégraphie issue de leur spectacle. Et cela s’est fait face à Christophe Beaugrand et Anne-Chloé Bottet. C’était très magnifique et à couper le souffle. Mais Ange Noiret a connu quelques difficultés à son niveau juste au moment de présenter la chronique météo.

Tout embarrassé, il a notamment fait une confidence qui ne paraît pas des moindres. Il affirme donc que cela faisait 10 ans environ qu’il n’avait pas été aussi stressé de présenter un bulletin météo. Il a donc eu du mal à présenter la carte de la France dans son entièreté.

Malgré cela, le présentateur météo de LCI a tout de même pu présenter le temps et les températures. Pour vite cacher ses émotions, il a commencé à faire quelques petits jeux de mots. Meilleure manière d’essayer de relativiser.

La matinale du week-end

Les émissions matinales du paysage audiovisuel permettent généralement de réveiller en douceur les téléspectateurs. L’objectif est donc de leur proposer dans ce cas un contenu informatif de très bonne qualité. Il faut toutefois dire que LCI arrive bien à suivre cette logique. La matinale du week-end est en réalité diffusée sur le canal 27 de la TNT de 6 h à 9 h.

Elle est précisément animée par Christophe Beaugrand et Anne-Chloé Bottet. Ils se font accompagner de leur bande de chroniqueurs et proposent donc par la même occasion aux téléspectateurs un cocktail optimal pour bien démarrer la journée.

En effet, ces deux animateurs peuvent compter sur Olivier Mazerolles pour la politique et Isabelle Gounin pour l’économie. En dehors de ceux-là, il y a également Karima Charni pour la culture de même que Christopher Quarez pour décrypter les dessous de l’actualité.

Tout cela structuré avec la météo, les correspondants en région et aussi le rendez-vous politique pour traquer tous les buzz ou encore les bugs de la vie politique. Il s’agit donc d’une émission qui permet d’être au parfum de l’actualité, que ce soit sur le plan politique, la métrologie ou autres.