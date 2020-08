Le prince Charles et Lady Diana : découvrez l’histoire de leur lune de miel désastreuse à Balmoral !

Le cauchemar commence lorsque le couple arrive dans le château de Balmoral.

Les jeunes mariés déçus de leur lune de miel

D’habitude, ce genre de voyage est souvent rempli d’amour et de tendresse, dans leur cas, c’est une toute autre histoire. Après la cérémonie de leur mariage, le prince Charles et Lady Diana ont voulu profiter d’un court séjour en mer. Les premiers jours se sont donc passés sur un yacht. Ensuite, ils ont pris un vol pour se rendre à Balmoral, pour passer le reste de leur voyage dans la résidence d’été de la reine Elizabeth II.

Arrivé dans le château, rien ne s’est passé comme ils l’avaient imaginé. Selon The Express Lady Di a affirmé que la demeure était « adorable ». En réalité, tout ce qui se passait dans ce château, et le château lui-même, ne lui plaisait pas. A cause de ce qui se passait et de son quotidien, elle était frustrée. Suite à cela, elle commençait à donner du fil à retordre au prince. D’après la biographie de Penny Junior, dans son livre The Duchess : The Untold Story, leur voyage de noce s’est vite changé en “désastre”.

Lors de la déclaration faite à la presse, Lady Di a affirmé que « Balmoral est l’un des meilleurs endroits au monde ». Pourtant, l’autrice royale a une toute autre version. Selon cette dernière, la jeune mariée haïssait la campagne mais aussi les activités et le climat qui va avec. En plus de cela, sa relation avec son mari n’allait pas en s’arrangeant.

La biographe de la reine affirme que l’humeur colérique de la Lady n’arrangeait en rien la situation avec son mari. Son mari, à cause de son comportement, ne lui témoignait aucun signe d’affection, pire encore, il s’énervait. Il décide alors de s’isoler dans ses quartiers et se prêtait uniquement à des activités en solitaire. Il la laissait aux mains de son secrétaire, chargé de s’occuper de sa femme lorsqu’il était absent.

La haine qu’éprouve Lady Diana pour Balmoral

Dans l’enceinte du château, ce n’était pas la joie de vivre qui régnait, pour les jeunes mariés, c’est leur voyage de noce qui tourne au désastre. La spécialiste assure que les jeunes mariés ne demeuraient pas dans la maison principale. Pourtant, plusieurs fois chaque semaine, ils dinaient avec les membres de la famille royale, ainsi que des amis qu’ils invitaient. Pour une lune de miel, ce n’est pas la meilleure des situations pour avoir de l’intimité.

Avec tout ce qui s’était passé là-bas, la mariée ne voulait plus retourner en ce lieu rempli de mauvais souvenirs. On peut citer la fois où elle est venue à Balmoral avec ses fils lorsqu’ils étaient jeunes. La spécialiste Katie Nicholls a écrit que la Lady a adressé des plaintes à son mari. En privé, elle aurait avouée qu’elle ne se sentait pas bien dans le château.

Par ailleurs, en 1995, le prince Charles a fait une déclaration sur leur mariage raté qui n’a fait que jeter de l’huile sur le feu. Effectivement, la relation dans leur couple était déjà compliquée. Selon Jonathan Dimbleby, le prince n’aimait pas Lady Diana et l’aurait épousé à cause de son père. Le prince Philip avait peur que les visites répétées de Diana ne tarissent la réputation de la famille. Le prince Charles avait alors comme choix de se séparer d’elle ou de l’épouser.

Plus tard, Diana a voulu dévoiler des photos qu’elle avait, au moment de la prise des clichés, jugé trop « intrusives ». Ces photos ont été prises lors de leur deuxième voyage nuptial. Sur les photos on peut voir l’ancien couple, car divorcé depuis 24 ans, se comporter comme le couple le plus aimant. La raison de ce changement d’avis ? « Parce qu’ils prouvent qu’il m’aimait ».