Le prince Harry : il surprend les anglais avec une apparition inattendue à la télévision !

Le mari de Meghan Markle reste attaché à son pays malgré son exil. En 2018, le duc de Sussex s’est marié avec l’ancienne actrice américaine et le couple a décidé de quitter la famille royale en début d’année 2020.

Harry fait son grand retour à la télévision britannique

Meghan Markle a fait l’objet de nombreuses critiques d’autant plus que la jeune femme avait du mal à respecter les règles protocolaires au sein du palais royal. Les deux tourtereaux avaient donc quitté le palais pour s’exiler au Canada, puis aux États-Unis où ils vivent désormais. Après plusieurs mois, le petit-fils de la reine Elizabeth II a fait une apparition mystérieuse à la télévision. Malgré sa mise à l’écart par la famille royale, le duc de Sussex reste proche de ses compatriotes anglais. Ce samedi 14 novembre, le frère du prince William a fait une belle surprise à un candidat de la version britannique de Danse avec les stars. Le père du petit Archie était confortablement installé dans son salon quand il a encouragé son proche ami. Danse avec les stars version britannique est autant apprécié par les anglais comme c’est le cas en Hexagone. Cette émission de divertissement est regardée par de nombreux anglais quel que soit l’endroit où ceux-ci se trouvent, comme ce fut le cas pour le prince Harry. Il faut dire que les téléspectateurs s’attendaient le moins à son intervention.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par sussexsparkle (@meghanistar)

Le mari de Meghan Markle a fait son grand retour à la télévision britannique d’autant plus qu’il ne s’était plus affiché depuis leur Megxit. Si l’intéressé a été ravi de le revoir après tout ce temps, ce fut également le cas pour tous les anglais. Le prince Harry a passé un appel vidéo en pleine émission de Danse avec les stars pour encourager son ami JJ Chalmers, l’un des candidats à cette émission. L’amitié entre ces deux hommes remonte à plusieurs années comme l’a fait savoir le fils du prince Charles. En effet, JJ Chalmers est un ex-militaire de l’armée marine qui avait été blessé en 2011 après l’explosion d’une bombe lors d’une opération en Afghanistan. Trois ans après ce grave accident, le jeune homme de 33 ans avait participé aux Jeux Invictus. C’est une compétition qui avait été fondée par le mari de Meghan Markle et qui permet aux vétérans et anciens blessés de guerre de compétir. Le candidat de Danse avec les stars avait même reçu une médaille qui aurait changé sa vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry ♥ Meghan (@harryheartmeghan)

Le prince Harry reste attaché à son pays natal

Depuis lors, JJ Chalmers et le prince Harry entretiennent des liens d’amitié solides. De son côté, le beau-frère de Kate Middleton a été heureux de voir cet ancien militaire à la télévision. Le prince Harry a d’abord lancé avec humour au candidat qui était en pleine répétition « Joli bronzage JJ ». Il poursuit en révélant la circonstance de sa rencontre avec ce dernier « Quand j’ai rencontré JJ pour la première fois, il n’était que l’ombre de lui-même. Mais te voir ensuite briller à travers les Invictus et redevenir toi-même à nouveau, ça a été le début d’une aventure incroyable ». L’époux de l’ancienne star hollywoodienne était visiblement joyeux d’avoir contribué au succès de JJ Chalmers qu’il n’a pas manqué de féliciter pour cette nouvelle aventure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry ♥ Meghan (@harryheartmeghan)

Ému, l’intéressé a également exprimé sa gratitude au duc de Sussex car il n’a pas manqué de reconnaitre que c’est grâce à sa participation aux Jeux Invictus que sa vie a connu ce tournant décisif. À la suite des propos de JJ, le prince Harry l’a taquiné lorsqu’il déclare « Tu as définitivement un impact sur la société maintenant. Surtout quand tu portes ce short bleu serré ! ». Malgré son exil, le fils du prince Charles reste un modèle pour plusieurs anglais. Son geste a d’ailleurs été bien accueilli par ces derniers qui l’ont également félicité. Le mari de Meghan n’a jamais caché son rapprochement à l’égard des anciens combattants de son pays. Son apparition inopinée à la télévision ne consistait pas uniquement à encourager JJ Chalmers d’autant plus que le mois de novembre est consacré à la commémoration des vétérans de guerres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry ♥ Meghan (@harryheartmeghan)

Même si Meghan Markle semble ne pas accorder une attention particulière aux règles protocolaires qui régissent la vie au palais de Buckingham, le prince Harry reste néanmoins attaché aux valeurs de son pays natal. Lors de la célébration du Remembrance Sunday, le père d’Archie qui souhaitait qu’une couronne soit déposée en son honneur, avait vu sa demande refoulée. Ce dernier avait décidé de participer à cet événement depuis son pays d’accueil, les États-Unis. Il s’était rendu à un cimetière de Los Angeles accompagné de sa femme.