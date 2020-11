Le prince Harry sans son épouse Meghan Markle en direct de leur incroyable villa : il donne son avis sur un sujet délicat !

Le couple royale qui a le plus fait jaser la toile refait encore parler de lui. Cette fois-ci, il s’agira du prince Harry qui a tenu une interview solo. Il était question pour le petit fils de la Reine Elizabeth II de donner son point de vue sur le sujet du racisme structurel.

L’odyssée du couple royal Harry-Meghan

Après le Megxit, le prince Harry et son épouse n’ont pas pu rapidement retomber sur leur pied. Ils ont aussi perdu un grand nombre de privilèges. Il faut donc dire que c’est avec des ressources financières relativement limitées qu’ils ont démarré leur nouvelle vie. Heureusement, qu’ils n’ont pas perdu le soutien de certains de leur proches. Certains parmi ces derniers ont mis leur moyen financier à disposition du prince. D’autres ont aidé le couple avec leur propriété située de part dans le monde. Quelle que soit l’aide, elle a été salvatrice pour Meghan Markle, son mari et bien évidemment le petit Archie.



Par ailleurs, en bon soldat de sa majesté, le prince Harry ne s’est pas contenté que des aides. Avec son épouse, ils ont décidé de créer leur propre empire financier. Ainsi donc, après le canada et Los Angeles, ils ont posé leurs valises dans la ville américaine du 7e art. Devenus habitants de Montecito, le couple royal avait l’habitude de faire des vidéos pour parler de l’actualité. Depuis quelques semaines, ce sont les présidentielles qui étaient l’objet de leur débat. Cependant, la dernière interview sera donnée par le prince Harry sans la compagnie de la mère de son enfant, et bien des révélations ont été faites…

Le Prince Harry, son coup de gueule contre le racisme

Interrogé par l’activiste Patrick Hutchinsonpour GQ, le duc de Sussex a fait des révélations troublantes. Bien qu’il n’ait pas été touché par le racisme dans le passé, il était foncièrement contre. Il faut noter que c’est bien après son mariage avec Meghan Markle, que le prince a réellement été témoin de ce phénomène. Cette expérience dans son cercle rapproché a été le déclencheur de cette interview. Le prince à lui-même reconnu qu’il ne prenait pas à cœur les préjugés racistes. Il s’est rendu compte de l’ampleur du fléau lorsqu’il a passé un peu de temps « à la place » de sa femme.

« Une fois que vous vous êtes rendu compte ou que vous vous sentez un peu mal à l’aise, il vous incombe de sortir vous éduquer » a affirmé le prince Harry. Selon le petit fils de sa majesté, « l’ignorance n’est plus une excuse » pour végéter dans les actes ou propos racistes. Cette déclaration du prince Harry montre l’une des raisons qui l’ont poussé à quitter la Grande Bretagne. En effet, son épouse Meghan a longtemps été victime du racisme structurel. Un fléau que le couple s’engage à combattre énergiquement.

Un combat commun pour le couple Harry-Meghan

Grandi de toutes ces expériences, le couple royal a décidé de lutter contre le racisme. Le prince Harry et Meghan sont parmi les personnalités engagées dans le mouvement « Black Lives Matter ». Leur combat ne se limite pas qu’aux Etats-Unis, il s’étend jusqu’au Royaume-Uni. La motivation de leur lutte est d’offrir une chance d’égalité entre les hommes peu importe leur couleur de peau.

Pour la cause, le couple inonde les réseaux sociaux de vidéos et interviews tournées depuis leur villa de luxe. La dernière interview faite par le prince seul, montre un cadre bien décoré. On peut donc en conclure que le nouveau domicile des parents d’Archie est de haut standing. Il faut souligner qu’il y a peu, un ours rôdait autour de la demeure du couple royal.