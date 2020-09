Le prince William : il écrit une lettre touchante après cette période de troubles !

Le prince William a écrit une lettre très émouvante dans laquelle il exprime sa gratitude à l’égard des communautés d’ambulances aériennes ayant contribué dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a secoué le monde ces 5 derniers mois.

Pendant cette dure épreuve que traversait le monde en général et en particulier le Royaume-Uni, le duc de Cambridge et son épouse n’ont pas cessé de faire des visioconférences pour encourager le personnel médical. Les deux tourtereaux n’hésitent pas à faire des sorties pour remercier les services d’entraide ou le service public hospitalier dans le Royaume-Uni depuis le début de cette crise. Lui qui tient tant à exprimer sa reconnaissance à tous les acteurs qui ont pris part à cette lutte, a récemment écrit une lettre adressée aux vingt-une organisations d’ambulances aériennes qui ont joué un rôle déterminant dans le combat contre le coronavirus.

Il s’agit des hélicoptères de transfert et d’urgence qui ont puissamment travaillé aux côtés de la médecine pour venir à bout de cette maladie. Ainsi, le père de Georges les a remerciés pour le dévouement et le courage dont ils ont fait preuve afin de sauver des vies lorsque cette pandémie sévissait. Bien que son message consiste à remercier ce corps, il est loin d’être en anodin d’autant plus que le mari de Kate Middleton a lui-même été en service à East Anglian Air Ambulance de 2015 à 2017. C’est un service d’ambulance aérienne dont il est très passionné. Ceci étant, il est conscient des difficultés encourues par ses vaillants confrères dans l’exécution de leurs fonctions. De plus, le moment a été bien choisi car il aurait écrit cette lettre lors de la semaine consacrée à l’ambulance aérienne. Dans cette lettre, il reconnaît le travail effectué par les différentes équipes à l’endroit desquelles il a exprimé son respect.

Toujours dans ses propos, le grand frère d’Harry a également évoqué les challenges de cette crise sanitaire en parlant de la capacité des personnels de ce corps de métier à s’adapter au contexte. Il a d’ailleurs interpelé tous les travailleurs à se soutenir les uns les autres pendant ces moments de troubles et a terminé son propos par un mot de reconnaissance « Votre dévouement inlassable à sauver des vies et à aider ceux qui en ont le plus besoin est une source énorme fierté pour notre pays ». Le prince William et son épouse savent que le fait de remercier les acteurs majeurs ayant œuvré contre cette maladie, les encourage à mieux travailler davantage ce d’autant plus que c’est pour une bonne cause, notamment celle de voler au secours des personnes malades.

We're delighted to mark the start of Air Ambulance Week 2020 with an open letter written by HRH The Duke of Cambridge to the UK’s 21 air ambulance charities thanking all who work, volunteer & support them in their tireless efforts in helping to save lives every day across the UK pic.twitter.com/XhYKArgdTT

— Air Ambulances UK (@AirAmbulancesUK) September 7, 2020