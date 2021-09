Le restaurant de la maison ALAÏA ouvert pendant la Fashion Week sera-t-il le prochain restaurant incontournable à Paris ?

La fondation Azzedine Alaïa, outre l’art et la mode est spécialement connue pour ses diners chaleureux qui mettent à jour toutes les spécialités du monde. Cadre adapté pour des rencontres légendaires, ambiance culinaire, plaisir élémentaire, c’est ce que la maison ALAÏA installe en plein Paris en cet automne. Logé entre les murs de l’hôtel particulier du 5 rue Marignan, Paris accueille ce nouveau restaurant à temps pour la Fashion Week.

View this post on Instagram A post shared by Richard Gianorio (@richardgianorio)

Le premier flagship du café Alaïa da Rosa à Paris

Cette initiative de la maison qui collabore avec les plus grands magasins internationaux est située dans un hôtel particulier au 5 rue de Marignan. L’établissement y occupe trois niveaux destinés à la vente, et un réservé pour les bureaux commerciaux. Jusqu’à ce moment, la maison ALAÏA ne disposait pas d’enseigne opérationnelle dans la métropole parisienne. Sauf son seul point de vente établi dans le Marais parisien où seules les clientes privées étaient autorisées.

Le café, au cœur d’une terrasse qui s’ouvre sur un grand mur végétalisé met en valeur un menu authentique orienté vers la Méditerranée. Prenant en compte les spécialités gustatives françaises, les recettes feront également le tour des pays voisins notamment, le Portugal, l’Espagne et l’Italie.

Une autre merveille que cet établissement détient est la présence d’une cabine de soins. Celle-ci, logée dans le même hôtel particulier, permettra d’offrir aux usagers après ou avant de s’attabler, de protocoles pour se délivrer des lassitudes Martine de Richeville, une première en France.

View this post on Instagram A post shared by François Blanc (@francoisblancparis)

Autres services…

Dans l’établissement, le rez-de-chaussée est occupé par les chaussures de la maroquinerie. À ce niveau, un écran géant diffuse de façon continuelle, des images de la collection transmises dans la boutique. Le décor obéit aux règles des murs classiques de la façade : blanc pour la majorité, et sans décoration particulière.

Afin de mettre davantage le cap sur le produit, seul le mobilier est signé par des références du design. Marc Nelson a posé sa signature sur les luminaires en forme de sauvetage. Kris Ruhs lui, est l’auteur d’un géant mobile qui s’impose au centre de l’escalier de marbre. Et Martin Szekely est le concepteur des portants géométriques du prêt-à-porter.

Une brève découverte

La fondation Azzedine Alaïa mène un large spectre d’action. Reconnue comme d’utilité publique en France, elle est chargée de perpétuer les œuvres et la mémoire du couturier franco-tunisien Azzedine Alaïa (1935 à 2017). Elle intervient notamment dans les domaines de la collection d’objets d’art, de design et de la mode. Azzedine est considéré comme l’un des plus talentueux créateurs de sa génération.

Il fut un passionné de la mode et de l’art, et a constitué dès son plus jeune âge, une importante collection d’œuvres d’arts.

La fondation Azzedine Alaïa accueille le public au 18 rue de la verrerie à Paris, avec une grande salle d’exposition, un café dans une cour végétalisée et une librairie.

L’ouverture d’un nouveau siège dans la ville parisienne va certainement contribuer à étendre son action et à se rapprocher des objectifs de son fondateur.