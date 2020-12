Le TOP 5 des erreurs pour la cuisson du poisson, il faut les éviter absolument !

Pour la cuisson de votre poisson, vous devez être vigilant afin de tirer profit de tous les avantages. Ces derniers peuvent rapidement disparaître si vous n’êtes pas précis lors de la préparation.

Nous vous proposons le Top 5 des erreurs que vous devez mettre de côté pour réussir la cuisson. Munissez-vous forcément d’une bonne poêle qui n’adhère pas et ajoutez un peu d’huile ou de beurre pour faciliter la cuisson.

1/ Le poisson déteste le congélateur

Lorsque vous décidez d’acheter du poisson, vous devez le consommer rapidement et il est préférable de ne pas le conserver au congélateur puisqu’il perd tous les avantages. Oubliez aussi le micro-ondes, il est préférable de laisser le poisson au réfrigérateur pour qu’il puisse décongeler.

2/ Attention à la quantité de farine

Si vous souhaitez préparer une panure pour le poisson, n’ayez pas la main lourde. Si la quantité est trop importante, vous aurez des difficultés pour le cuire puisque l’odeur ne sera pas celle escomptée et une fumée assez épaisse pourrait se propager dans la pièce. De plus, le poisson trop fariné brûle beaucoup plus vite et cela est problématique pour votre digestion.

N’hésitez pas à tremper le poisson dans la farine versée dans une assiette propre et sèche.

Imbibez de préférence le poisson avec un jaune d'oeuf et pensez à le secouer pour enlever le surplus de farine.

3/ Une cuisson de 3 minutes pour un centimètre de poisson

Si certains aliments nécessitent une cuisson assez longue, le poisson est par contre beaucoup plus facile à cuire. Il suffit de griller les deux faces et de prévoir trois minutes seulement pour un centimètre de poisson. Cela vous permet d’adapter le temps en fonction de votre produit puisque vous ne pourrez pas préparer de la même façon le saumon et la truite. Prévoyez une poêle bien huilée pour éviter que le poisson puisse attacher.

4/ Ne manipulez pas trop le poisson

Que vous souhaitiez le préparer avec de la farine ou sans, il est judicieux de ne pas manipuler le poisson puisqu’il reste fragile. Prévoyez une seule manipulation entre le récipient et la poêle et optez pour une longue spatule afin de le retourner sans l’abîmer. La cuisson est aussi difficile pour les poissons qui s’effritent rapidement, il faut une poêle anti-adhésive pour que la peau ne puisse pas coller.

5/ Pensez à enlever la peau pour certains poissons

Si certains chefs estiment que le poisson ne doit jamais cuire avec la peau, d’autres sont convaincus qu’il est préférable de la laisser. Le choix dépend forcément de vos envies, mais sachez que la peau peut coller plus facilement. Vous pouvez donc la laisser avec le saumon, cela apporte un côté croustillant qui est souvent agréable. Pour les autres produits, vous pouvez tenter de l’enlever après la cuisson bien sûr, cela sera beaucoup plus simple. Vous aurez besoin d’un couteau très tranchant pour lever les filets, mais vous pouvez demander au poissonnier de le faire, cela vous permet de gagner du temps.