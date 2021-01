Le Top 5 des meilleures recettes de crêpes pour fêter la Chandeleur ! Découvrez aussi une recette végan !

La Chandeleur sera au rendez-vous le 2 février prochain et, pour fêter dignement cette journée, vous pourrez préparer de délicieuses crêpes. Ces dernières comblent les enfants, mais également les adultes. Par contre, certaines préparations sont plus réjouissantes que d’autres, vous pouvez donc jongler avec toutes les garnitures et n’oubliez pas de vous octroyer quelques plaisirs. Pour des crêpes au déjeuner ou au dîner, il suffit de limiter l’apport calorique au cours de la journée.

5 recettes très savoureuses pour vos prochaines crêpes

Vous n’êtes pas contraint d’attendre la Chandeleur pour préparer de délicieuses crêpes, car, finalement, les recettes peuvent être adaptées à toutes les occasions tout au long de l’année. Nous avons déjà pu donner une recette savoureuse pour avoir des crêpes très légères, mais nous vous proposons quelques recettes sympathiques que vous pourrez tester très rapidement.

Pour les adeptes du chocolat, vous pourrez réaliser des crêpes avec une base de purée de butternut et vous ajoutez un coulis au chocolat lors du service. Pour le goûter, vous réalisez la recette classique pour les crêpes, mais vous ajoutez du cacao ou du chocolat fondu. Le tout pourra être dégusté avec une boule de glace. Quelques accompagnements pour vos crêpes seront les bienvenus, vous pouvez ajouter du Nutella, des bananes et même du beurre noisette. Si vous misez sur la fraîcheur, vous préparez les crêpes avec le cacao et vous les servez avec des quartiers de mandarines ou d’oranges. A la place du cacao, vous pouvez verser dans la pâte une tasse de café et vous mangez le tout avec un coulis au chocolat.

Vous pouvez la personnaliser selon vos désirs en quelques secondes seulement même si vous n’êtes pas un chef cuisinier. Par exemple, vous pouvez opter pour du pralin afin d’apporter du croquant ou encore du miel qui remplace aisément le sucre qui reste néfaste pour votre santé.

Quelle est la recette des crêpes végan ?

Ceux qui ont adopté ce régime ne peuvent pas utiliser de lait dans la préparation ou encore des oeufs. Il faut donc ruser pour avoir de délicieuses crêpes qu’il sera possible de déguster avec une multitude d’accompagnements. Il suffit de verser dans un saladier 500 grammes de farine de blé si vous le souhaitez, mais vous pouvez la remplacer par le sarrasin par exemple. Incorporez un litre de lait de soja ou d’amande et optez pour trois cuillères à soupe d’huile végétale. Vous pouvez même apporter un peu de gourmandise avec 10 cl de bière, mais cet alcool peut être remplacé par du cidre.

Vous mélangez bien votre pâte pour qu’elle soit lisse et onctueuse, il sera ainsi plus facile de réaliser les crêpes. Faites chauffer votre poêle et ajoutez un peu de matière grasse comme de l’huile végétale. Lorsque la poêle est vraiment chaude, vous ajoutez une louche de votre préparation et faites en sorte de bien répartir l’ensemble de la pâte sans, toutefois, avoir une épaisseur conséquente. Dès que les contours commencent à se dorer légèrement, il est temps de retourner la fameuse crêpe.

Pour les maintenir au chaud, il suffit de conserver toutes les crêpes dans du papier aluminium et vous les servez avec la garniture que vous souhaitez. N’hésitez pas à tester différentes recettes pour un maximum de plaisir.