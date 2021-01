Le vêtement incontournable chez ASOS s’affiche au meilleur prix, c’est une pièce maîtresse

Vous connaissez sans doute ASOS puisqu’il s’agit d’une boutique incontournable pour préparer la nouvelle saison. Les prix ne sont pas très élevés et vous pourrez optimiser votre dressing. De plus, les soldes d’hiver de 2021 ont commencé et vous aurez l’occasion de profiter de ces nouvelles pièces à moindre coût. Le géant britannique a donc connu un franc succès avec une pièce maîtresse.

Quel est ce vêtement incontournable ?

Si vous regardez les séries et les films, vous avez sans doute déjà croisé le trop top puisqu’il s’agit d’une pièce facile à adapter à votre humeur, vos envies et votre tenue du jour. Plusieurs influenceuses ont d’ailleurs proposé ce produit que vous pourrez trouver au meilleur prix. Les ventes ont connu un succès sans précédent selon Femina et la hausse a été de 48 %.

Le crop top propose une encolure dégagée et vous avez une fermeture éclair ainsi que des bretelles assez fines .

. Cette pièce maîtresse est très importante et elle a été vue près de 112 millions de fois en 2020.

Vous pouvez toujours le trouver sur la boutique d’ASOS et le prix de vente est moins de 20 euros grâce à ces soldes d’hiver, mais il est généralement affiche à moins de 23 euros.

Vous pouvez d’ailleurs appliquer un code promotionnel comme peut le préciser le site Internet et cela vous permet d’économiser près de 20 %.

En ce qui concerne les tailles, vous pourrez prendre le 34, mais également le 42. Le trop top est sympathique, mais il faut bien sûr apprécier ces vêtements que vous portez tout au long de l’année avec notamment une veste ou encore un short. Si vous cherchez des associations, il y a diverses solutions sur Pinterest ou encore Instagram, car toutes les femmes apprécient grandement ce petit débardeur très court.

Vous pouvez aussi adopter ce trop top que ce soit pour une tenue classique, élégante, sportswear ou encore streetwear. En effet, la pièce mode est tellement polyvalente que vous n’aurez aucune difficulté pour les associer. Il faudra donc attendre 2021 pour savoir si ce trop top sera aussi sur le devant de la scène ou si un autre produit prendra sa place, car la mode ne cesse d’évoluer au fil des mois.

Comment porter ce trop top ?

Certes, les températures ne sont pas très clémentes, il faudra alors l’associer à une veste ou à un gilet un peu plus chaud. Dans tous les cas, vous pouvez porter le trop top avec un jean classique en taille basse ou haute. Il peut être slim, skinny ou encore MOM puisqu’il s’agit d’une tendance de 2020/2021. Le crop top est parfait avec un jean, mais le pantalon fluide est aussi au rendez-vous au même titre que le legging sportif. Vous pourrez enfin choisir un short dès le printemps qu’il soit en tissu ou en jean.

En ce qui concerne le top crop, la couleur est facile à associer et vous n’êtes pas contraint de porter un soutien-gorge. En effet, il apporte une bonne tenue grâce aux fines bretelles et vous avez une fermeture à l’arrière pour que le trop top puisse bien se positionner au niveau de votre poitrine. La matière est agréable au toucher, il a donc tous les avantages pour vous satisfaire que vous soyez une adepte ou non de cette pièce. Vous pourrez aussi la porter sous un pull ou encore une chemise que vous laissez ouverte tout en la sublimant avec des bretelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ASOS (@asos)



Vous savez désormais que la boutique ASOS vous tend les bras, vous avez pratiquement un mois pour profiter des soldes d’hiver de 2021.