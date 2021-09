Le yaourt cet aliment commun, mais qui peut être un véritable allier pour lutter contre l’hypertension !

Sommes-nous entrain de trouver un remède miracle contre l’hypertension ? Un alicament aussi banal que ça, le yaourt est entrain de révéler une vertu qu’on ne lui connaissait pas.

Dans le monde, l’hypertension a commencé par concurrencer depuis un moment la place des maladies les plus mortelles. Les différentes alimentations sont proposées par les spécialistes de la santé pour l’éviter d’une part et pour vivre sainement avec d’autre part.

Qu’est-ce que le yaourt et comment peut-il être une solution contre l’hypertension ?

Jusqu’à tout récemment, on n’avait pas encore pensé au yaourt qui s’invite maintenant sur la liste des remèdes selon plusieurs études.

Selon certains chercheurs américains, le calcium que contient le yaourt serait très efficace pour prévenir les risques de l’hypertension, et abaisser la pression artérielle chez les personnes hypertendues.

Produit laitier, le yaourt vient du lait de vache ou de brebis. Préparation fermentée, elle tient son origine de l’Asie.

Selon les conclusions de plusieurs études, ce serait une mesure préventive et curative contre l’hypertension. En le consommant une à deux fois par jour, le yaourt empêcherait l’augmentation rapide de la pression dans les artères.

Il n’empêche pas totalement le risque d’hypertension, mais le réduit selon les spécialistes de la santé. Et l’abaisse chez les personnes déjà hypertendues. C’est alors en consommant du yaourt qu’on peut éviter l’augmentation de la pression artérielle et la baisser si elle était déjà élevée.

L’expérience ayant conduit à cette conclusion

Parmi tant d’autres études, celle réalisée sur 915 personnes par des chercheurs d’origines australiennes et américaines semble plus claire.

Il s’est agi pour ces scientifiques d’examiner sur une période déterminée l’effet du yaourt sur la pression artérielle de ces personnes dont la moyenne d’âge est de 62. Le groupe de personne est constitué d’une part de personnes souffrantes déjà de l’hypertension et d’autre part de personnes non souffrantes.

Tous sans exception ont été soumis à la consommation du yaourt dans leur alimentation quotidienne pour un moment.

Les résultats de l’expérience

Dans le temps, il a été constaté une baisse progressive de la tension artérielle chez les personnes qui souffrent déjà de l’hypertension, alors que la tension est restée constante chez les personnes non souffrantes de l’hypertension.

Ceci conclut que la consommation du yaourt baisse la tension artérielle chez les patients hypertendus et empêche son augmentation chez les personnes non souffrantes.

Pourquoi le yaourt baisse la tension chez les hypertendus et le maintien en constante chez les non-malades ?

À cette question, les scientifiques ont répondu que cette vertu du yaourt réside dans le calcium qu’il contient. C’est donc le calcium qui assouplit les vaisseaux sanguins du consommateur et les dilate un tout petit peu. L’assouplissement et la dilatation des vaisseaux sanguins permettent la pression dans les artères et n’ont d’autre choix que de baisser la tension chez le patient.

Plusieurs autres chercheurs dans le monde sont parvenus à cette même conclusion avec différentes expériences. Le calcium serait alors très efficace dans les soins contre l’hypertension. Néanmoins, il faut en consommer avec modération pour éviter d’autres risques.