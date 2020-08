Le youtubeur ExperimentBoy accusé de corruption de mineurs… Ses abonnés sont choqués et demandent des explications !

De plus en plus, les langues se délient et les victimes de toutes sortes d’abus ou de violences parlent. En ce moment, le Youtubeur français ExperimentBoy de son véritable nom, Baptiste Mortier-Dumont est dans la ligne de mire du mouvement « #BalanceTonYoutubeur » ! En effet, au cours d’une enquête réalisée par le site Numérama, il a été récolté plus d’une dizaine de témoignages individuels sur les agissements d’ExperimentBoy. Notons que toutes les victimes sont des mineurs dont certains avaient moins de 15 ans au moment des faits !

Plusieurs plaintes à l’encontre d’ExperimentBoy

Avec ses plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne YouTube, ExperimentBoy est une célébrité dans son domaine. D’après l’enquête réalisée il y a peu par le site Numerama, il semblerait qu’ExperimentBoy s’est servi de sa grande notoriété pour corrompre sexuellement de jeunes garçons.

En ce moment, parmi les personnes qui ont été interrogées lors de l’enquête menée par la journaliste Marie Turcan, 2 ont porté plainte contre le youtubeur. De plus, il y a un dossier de signalement collectif à son encontre qui se trouve chez le Procureur de la République, depuis juin 2020.

Les faits dont ExperimentBoy est accusé datent de 2013 à 2019 environ. Tout a commencé lorsque l’une des victimes, Quentin a posté un tweet en mars 2020, pour dénoncer ExperimentBoy. Le tweet disait : « Il a utilisé sa notoriété pour m’utiliser comme un esclave sexuel à distance. J’avais 13 ans, sans pouvoir consentir à une telle chose. » Précisons qu’au moment des faits, ExperimentBoy devait être âgé de 23 ans environ.

Pour preuve, le site Numerama n’a pas hésité à publier des captures d’écran, des messages entre le vidéaste français ExperimentBoy et certaines victimes, dont Quentin.

Un autre garçon prénommé Jason, s’est également plaint du Youtubeur. A l’époque, il était âgé d’un peu moins de 17 ans, tandis qu’ExperimentBoy en avait 24. Jason pour qui le Youtubeur était une idole, s’est rappelé que la 1ère fois où ExperimentBoy a initié une conversation sexuelle avec lui, il lui avait dit de se rappeler son âge. Lui rafraîchissant ainsi la mémoire, du fait qu’il n’était encore qu’un mineur.

Il se rendra compte plus tard que c’était malsain, et qu’il était une victime. Jason a porté plainte contre le youtubeur en juin 2020.

Les victimes étaient des mineurs

Au bout de l’enquête de Numérama, c’est finalement 13 personnes qui ont confirmé de manière totalement individuelle les agissements d’ExperimentBoy. Cependant, tous n’ont pas pu témoigner à visage découvert. D’autres ont donc préféré garder leur anonymat. Malgré tout, avec tous les signalements qu’il y a eu dernièrement à la justice, une enquête policière est en cours.

Notons que parmi les victimes, 5 étaient âgés de moins 15 ans au moment des faits. Le vidéaste faisait des propositions de masturbation simultanée à ses victimes. Il les invitait également à échanger avec lui, soit des photos dénudées, ou soit des photos de son sexe en érection.

S’il a été établi que les faits se sont produits entre 2013 à 2019. Une chose est sûre, le vidéaste né en 1994 était majeur, tandis que toutes ces victimes étaient mineur à ce moment.

Notons qu’en France, la corruption de mineur est passible d’une peine de 5 ans de prison, avec une amende de 75 000 euros. De plus, dans le cas où il y aurait eu contact à l’aide d’un outil de communication électronique entre l’auteur des faits et le mineur, la peine peut augmenter à 7 ans de prison avec une amende de 100 000 euros.

Les faits sont d’une gravité sans précédent, et les captures d’écran, les vidéos, et les photos, les témoignages… obtenus par Numerama prouvent aujourd’hui que Baptiste Mortier-Dumont, encore appelé ExperimentBoy, a abordé de jeunes garçons, en profitant de sa renommée, pour leur faire des avances et avoir avec eux, des échanges d’ordre sexuel, tout en les encourageant à garder le silence.