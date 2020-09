Lea Michele : l’ex-star de Glee vient d’accoucher de son premier enfant malgré ses problèmes de santé !

Lea Michele et Zandy Reich, un entrepreneur et propriétaire d’entreprise, ont tant attendu l’arrivée d’un autre membre de leur famille.

Une famille (enfin) heureuse et en bonne santé

Les deux tourtereaux ont entretenu une longue amitié, avant de se mettre en couple, l’été 2017. Sentant une incomplétude lorsque l’un est loin de l’autre, ils ont décidé de se fiancer en avril 2018. Puis le 9 mars 2019, ils ont prononcé leurs vœux, lors d’une cérémonie intime dans le Nord de la Californie.

Après trois ans d’amour passionné et intense, leur premier enfant est enfin venu. Ainsi, le 20 août dernier a été un jour spécial pour le couple. C’est le jour où Ever Leo a vu jour. Un petit garçon qui est devenu « symbole » de leur grand amour. Selon les informations du magazine People, la petite famille est au comble du bonheur et extrêmement reconnaissante. De plus, ils sont tous en bonne santé. La star de Glee avait même précisé que le petit Ever est « un bébé facile à vivre jusqu’à maintenant. »

Toutefois, bien que la jeune comédienne savoure pleinement son bonheur d’être maman, elle a dû affronter une rude épreuve. Étant fille unique, Lea Michele avait tant souhaité avoir des frères et sœurs. N’ayant pas eu cette chance, elle a alors souhaité avoir « un milliard d’enfants », selon Glamour UK en 2014. Cependant, ce rêve a failli ne pas se réaliser.

En effet, en 2019, une mauvaise nouvelle a terrifié la starlette. Selon le magazine Health, elle souffrait du syndrome des ovaires polykystiques qui provoque des troubles de la fertilité. Presque anéantie, grâce à son alimentation, la maman d’Ever a été capable d’y faire face. Quoi qu’il en soit, Lea Michele et Zandy Reich sont, pour l’heure, restés discrets. Aucun commentaire ni publication n’ont fait objet d’apparition sur les réseaux sociaux.

Une vie personnelle comblée, une carrière en montée

Née le 26 août 1986 à New York, Lea Michele Sarfatin, est fille unique de Marc et Edith Sarfati. Elle a deux origines, Grecque du côté de son père et Italienne du côté de sa mère. Dès son très jeune âge, Lea Michele démarrait sa carrière. À seulement 8 ans, elle a joué le rôle de Cosette dans la comédie musicale « Les Misérables ». Depuis, la jeune femme a nagé dans le milieu théâtral jusqu’à ses 23 ans. Se sentant enfin prête, la jeune New-yorkaise a fait un saut dans le monde cinématographique. Une entrée fracassante puisqu’elle a eu l’un des rôles principaux dans la fameuse série musicale Glee. Incarnant la peau de Rachel Berry, son talent ainsi que sa beauté ont conquis de nombreuses boites.

Elle a dès lors décroché de gros contrats notamment avec L’Oréal, Nike ou encore Dove. Côté rôles, elle a endossé des personnages dans les Simpsons ainsi que dans le Cleveland Show. Pour continuer, elle a fait son apparition dans certaines comédies hollywoodiennes. Puis dans la série « Sons of Anarchy » où elle a fait une petite entrée. Suivi de « Scream Queens » où elle incarnait le personnage de la jeune adolescente Hester Ulrich.

Outre sa carrière de comédienne, Lea Michele s’était également lancée dans la musique. La permettant de sortir deux albums. « Louder » qui était spécialement dédié à son compagnon et défunt partenaire, et « Places ». Ce n’est pas tout puisque la jeune artiste a également sorti un livre d’autobiographie intitulé « Brunette Ambition », à ses 28 ans. Suivi d’un autre ouvrage, « You First : Journal Your Way to Your Best Life .» À travers ses différentes prouesses, Lea Michele a dès lors accompli une incroyable performance dans sa carrière.