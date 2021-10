Léa Salamé dans l’émission ‘’On est en direct’’ remet Jean-Luc Mélanchon à sa place !

La tension monte réellement sur le plateau de On est en direct. Jean-Luc Mélanchon est invité pour une interview rythmée finalement par plusieurs tacles. Cela ne s’annonce pas prometteur ! Quelle faute a-t-il commise ? Léa Salamé, a-t-elle été trop agressive ?

Léa Salamé ne marche pas ses mots face à Jean-Luc Mélanchon : véritable passe d’armes entre les deux

Le samedi 2 octobre 2021, Jean-Luc Mélanchon a été reçu dans l’émission On est en direct. Effectuée par Laurent Ruquier et Léa Salamé, l’interview a très vite pris une mauvaise tournure. Les tensions étaient à leur maximum ! Cette fois-ci Léa Salamé s’est largement exprimée et n’a pas su marcher ses mots.

En effet, il faut noter que l’homme politique avait fait un choix le 23 septembre dernier, qui avait beaucoup interpellé l’animatrice. Il avait en réalité, préféré débattre face à Éric Zemmour sur BMFTV. À défaut naturellement d’être le premier invité de l’émission Élysée 2022, animée par Léa Salamé et Thomas Sotto. Ce que l’animatrice considère d’inapproprié.

En outre, juste après avoir fait son apparition sur le plateau, Jean-Luc Mélanchon ne s’est pas retenu d’ouvrir les hostilités en premier. Tout en s’attaquant bien sûr à la journaliste. Il s’est donc autorisé a lancé un tacle à cette dernière suite à une question qui lui a été posée. Plus précisément sur son aptitude à rassembler la gauche.

Il affirme « Le jour où vous aurez une émission qui fait autant de voix que moi aux élections, vous viendrez me démentir ». Pas très agréable comme réponse ! Il a toutefois essayé de se dédouaner : « Léa, ne le prenez pas mal ! Je n’avais aucune mauvaise intention. »

Un peu agacée, la matinalière de France Inter donne une petite réplique pour conclure sur ce chapitre. Elle répond « Je ne le prends pas mal. C’est pas le lieu. Mais vous avez blessé beaucoup de gens à la rédaction de France 2 ».

Le retour d’une émission plus zen sans tension

Suite à cet accrochage moins reluisant entre Léa Salamé et Jean-Luc Mélanchon, tout semble revenir à son calme. Une entente a été finalement trouvée pour le bon déroulement de l’émission.

Face à cela, Léa Salamé n’a pas hésité à proposer qu’un énième débat soit organisé par le service public. Moment idéal pour que l’homme politique puisse débattre avec le président de la République. Ce qui a été fort heureusement validé par Jean-Luc Mélanchon.

Léa Salamé, une journaliste franco-libanaise

Née à Beyrouth au Liban en 1979, Léa a travaillé sur les chaînes d’information en continu France 24 et I-Télé. Plus particulièrement entre 2006 et 2014. Elle s’est réellement fait connaître grâce à son rôle de chroniqueuse dans l’émission On est pas couché sur France 2. Le début d’un long et brillant parcours pour la journaliste franco-libanaise.

Côté vie privée, elle est en couple avec l’essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann depuis 2016. Ils ont un enfant ensemble du nom de Gabriel (né en mars 2017).