Léana Zaoui affiche les tromperies d’Ilan en direct live sur Instagram ! Ses fans sont choqués !

Toutefois, cette rupture a un caractère plutôt particulier puisqu’elle s’est faite devant un grand public. Voici un résumé de l’histoire.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase de Léana Zaoui

Léana Zaoui et Ilan sont-ils réellement en couple ? Cette question a longtemps fait l’objet de polémique au niveau des internautes et même des téléspectateurs. Les deux amoureux n’ont jamais clarifié la nature de leur relation au grand jour. Et pourtant, il faut bien croire qu’ils étaient en couple puisqu’aujourd’hui, ils parlent de rupture. Combien de temps leur idylle a-t-elle duré ? Personne ne saura y répondre avec certitude.

Pour en venir à la fin de l’histoire amoureuse entre Léana Zaoui et son compagnon, la cause connue pour celle-ci, ce sont les infidélités de l’homme. Cette information a été dévoilée en live lors d’une émission de télé-réalité à laquelle les deux, désormais ex-compagnons ont été invités. Cette scène de ménage houleuse fait suite à la discussion entre Benoît Paire et Stan Wawrinka, dans un autre numéro de l’émission.

Ilan a été infidèle à Léana à plusieurs reprises. Aurait-il manqué de discrétion ? Tout compte fait, la jeune femme était au courant. Mieux, elle semble en maîtriser les détails puisqu’elle parle clairement devant les téléspectateurs, de la visite d’Ilan à Los Angeles et de ce qui s’y est passé. La femme cocue enchaînera ensuite par des insultes à l’endroit de son compagnon.

Y aurait-il un espoir de réconciliation entre les deux amants ?

La probabilité que les deux amants retournent ensemble est très faible. En effet, l’on croyait en avoir eu la dose suffisante lors du clash direct entre Léana et Ilan. Mais, il faut croire que ce n’était que la toute première partie d’une série à rebondissement. Pour l’épisode suivant, ce sera les réseaux sociaux qui seront pris d’assaut. Sur le compte Instagram de la jeune femme, elle publie une story pour dévoiler la nature réelle de son ex-compagnon.

Elle y déballe toutes les facettes de leurs relations. Elle parle de leurs engagements respectifs et surtout, vis-à-vis de leurs mères. Ilan serait déjà parti rencontrer la mère de Léana. Celle-ci ne voyait donc plus leur relation comme un simple flirt. On retient clairement dans les propos de la jeune femme, les expressions du genre :

« Il parle au tél avec ma mère » ;

« Je parle avec sa mère » ;

« Je l’invite chez moi. » ;

« Je prends soin de lui ».

Elle enchaînera avec son ras-le-bol en disant qu’elle est choquée et ira même plus loin en traitant son désormais ex-compagnon, de ‘’merde’’. De même, Léana Zaoui dit regretter d’avoir fait des efforts pour rester sérieuse durant leur relation pendant que lui, la cocufiait honteusement avec plusieurs femmes. Cette histoire se serait passée selon la jeune femme pendant qu’elle était en vacances à Miami et lui, en voyage à Los Angeles.

Le pire selon elle, c’est de l’avoir prise pour une ‘’conne’’ en jouant avec ses sentiments. Face à toutes ces déclarations, il serait bien surprenant si les amoureux se remettaient à nouveau en couple.

Cependant, puisque jusque-là, Ilan s’est rangé dans un mutisme compréhensible, cela ne surprendrait pas si cette série à rebondissement reprenait encore vie s’il se décide à parler. Il faut donc s’attendre à tout puisque cette période de confinement n’a pas fini de surprendre.

Loin de juger Léana Zaoui par rapport à sa réaction, plusieurs internautes et téléspectateurs lisent dans ses propos, du dégoût couplé à la déception. Pour les journalistes de Melty par exemple, dans la story Instagram de Léna, c’est la confession d’une femme peinée et blessée dans son amour-propre qu’on y lit.