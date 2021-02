Léana Zaoui dévoile le montant de son salaire, il est tellement impressionnant que vous serez choqué !

Avec les émissions de télé-réalité, ainsi que la visibilité obtenue avec les réseaux sociaux, les candidats ont souvent des revenus conséquents. Comme ces derniers prennent de l’ampleur, ils décident parfois de partir de France notamment pour rejoindre Dubaï. Vous avez dans ce pays de nombreuses stars du petit écran qui ont décidé de poser leurs valises puisque le fait de devenir influenceur par exemple permet de dégager de jolis revenus, mais cela ne semble pas être un métier facile.

Léana Zaoui répond cash à une question sur son salaire

Si certains pensent que le fait de devenir influenceur est simple, ils peuvent se tromper. Vous devez filmer pratiquement toutes vos journées, vous êtes coupé du monde puisque vous ne vivez que dans le monde virtuel si vous n’arrivez pas à faire la part des choses. Il faut également créer une communauté, cela peut être complexe lorsqu’on n’a pas les moyens financiers ou une équipe de professionnels qui peut vous suivre. Généralement, le fait d’être dans une émission de télé-réalité permet de mettre en lumière les différents comptes, cela est donc plus simple d’attirer ensuite le regard des internautes.

En ce qui concerne Léana Zaoui, vous avez pu la découvrir dans les Anges, mais également les Princes et les Princesses de l’amour .

. Aujourd’hui, âgée de 26 ans, elle montre qu’elle mène parfaitement sa barque puisque son salaire est assez élevé.

Avec le fameux concept des questions/réponses que les adeptes d’Instagram peuvent lancer, vous pouvez découvrir le salaire de Léana Zaoui.

Elle touche donc entre 10 000 et 100 000 euros par mois, cela dépend bien sûr des contrats qui sont signés.

Les revenus sont assez aléatoires, car les contrats ne seront pas les mêmes d’un mois à un autre surtout si elle participe ou non à une émission de télé-réalité. Toutefois, le salaire est vraiment mirobolant et de nombreux Français aimeraient sans doute l’obtenir. Sur Internet, les revenus sont souvent exorbitants, c’est aussi le cas pour tous ceux qui peuvent opter pour des vidéos sur YouTube, mais cela demande aussi une vraie exposition médiatique et du matériel.

Pour briller, il faut également avoir un véritable talent notamment pour les youtubeurs puisqu’il faut tout de même fidéliser des abonnés. Avec la télé-réalité, c’est parfois un peu plus simple, il suffit d’enchaîner les émissions pour que les internautes soient passionnés.

Que se passe-t-il sur le compte Instagram de Léana Zaoui ?

Vous pouvez bien sûr la suivre sur les réseaux sociaux et la jeune femme possède un compte Instagram qui lui permet aussi de fidéliser les abonnés. De nombreux clichés sont au rendez-vous et elle dévoile souvent son corps de rêve à travers diverses photos. D’ailleurs, les internautes n’hésitent pas à lancer quelques piques lorsque Léana Zaoui décide de proposer une photo sur laquelle elle est habillée puisque cela semble être assez rare, ce fut notamment le cas pour la dernière photo postée.

Le compte Instagram propose donc un défilé de lingerie dans des décors incroyables que vous pourriez également apprécier. Dans tous les cas, Léana Zaoui a su mener sa barque au vu du salaire qu’elle peut obtenir tous les mois. Elle n’est pas la seule à obtenir des revenus aussi élevés, car, généralement, les personnalités de la télé-réalité peuvent signer une multitude de contrats assez juteux. C’est par exemple le cas pour Nabilla et Thomas Vergara, qui sont également à Dubaï depuis quelques années.