Leclerc : attention gros danger, l’enseigne rappelle beaucoup de produits alimentaires qui ne doivent pas être consommés !

Il ne se passe décidément pas une seule semaines sans que l’enseigne de la grande distribution Leclerc soit dans la tourmente. On a encore une fois pu le découvrir avec des nouvelles assez inquiétantes qui font vraiment froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire. Personne n’aurait pu être en mesure de s’attente à ce que Leclerc soit aujourd’hui dans une posture aussi difficile à tenir, et les français ont été même très étonné de voir que cela pouvait même concerner un géant de la grande distribution comme Leclerc.

Il n’est pas rare en effet de voir certaines enseignes de la grande distribution proposer des retours de produits suite à des déconvenues, mais il faut être honnête et dire que cela semble rarement concerner Leclerc, qui doit en revanche cette fois-ci répondre à une demande assez difficile en pleine crise sanitaire du coronavirus. En effet, alors que les français ont de moins en moins de pouvoir d’achat, certains pensaient pouvoir faire leurs achats chez Leclerc en toute tranquillité, mais personne n’est malheureusement à l’abri de certains rappels de produits, et on a d’ailleurs encore une fois pu le constater pour cette grande enseigne de la distribution en France.

Pour toutes celles et ceux qui ont eu l’occasion récemment de se procurer certains produits en faisant leurs courses chez Leclerc, c’est la douche froide ! Ils vont en effet devoir rendre leurs produits à moins qu’ils n’aient pu décider purement et simplement de devoir s’en séparer.

Leclerc fait une annonce terrible et doit rappeler des produits : vous êtes peut être concerné

C’est donc une terrible nouvelle qui pourrait contre toute attente concerner plusieurs millions de français en fonction des différentes ventes de l’enseigne de grande distribution. En effet, on a pu découvrir que Leclerc rappelait des produits avec la présence de salmonelles à l’intérieur. Malheureusement, il semblerait qu’il n’y ait pas qu’un seul produit qui soit concerné mais bel et bien plusieurs.

Avec des produits à base de porc qui aurait pu être en circulation à partir du 6 avril dans certains magasins de l’enseigne Leclerc, c’est une très grosse catastrophe ! En effet, c’est un drame assez inattendu notamment pour toutes celles et ceux qui n’ont que rarement l’occasion de faire leurs courses dans ces magasins de la grande distribution. Concrètement, cela concerne des produits qui ont été vendus entre le 9 et le 15 mars environ, et leur date imite de consommation indiquait le 15/03/2021.

Les consommateurs choqués par l’annonce de Leclerc qui rappelle des produits bien trop tard

Avec un rappel aussi tardif qui a pu concerner le lot E106704156, certains consommateurs n’ont pas tardé pour s’indigner assez violemment sur les réseaux sociaux. En effet, ils reprochent à l’enseigne de la grande distribution d’avoir communiqué beaucoup trop tardivement sur ce rappel de produit, alors que les conséquences ont pu avoir lieu pour certains français qui ont pu faire leurs achats chez Leclerc.

Nul ne doute que cela devrait avoir des conséquences terribles et que certains consommateurs vont vouloir se retourner vers Leclerc pour demander des explications et probablement un geste commercial…