Netflix : la saison 2 de Legacies bientôt disponible ? Les fans n’en peuvent plus d’attendre !

C’est en août 2017 que la CW annonce le spin-off de la série « The Originals », elle-même spin-off de « Vampire Diaries ». Ce nouveau show se concentre sur Hope Mikaelson, la fille que Klaus et Hayley ont eu ensemble. Fortement liée également à « Vampire Diaries », on y retrouve notamment l’école d’Alaric Saltzman, créée à la fin de la série.

Le succès de l’univers très sombre de « Vampire Diaries »

Lancée en septembre 2009, la série « Vampire Diaries » a été l’un des plus gros succès de la chaîne CW. En effet, à travers 8 saisons, toutes plus captivantes les unes que les autres, les spectateurs pouvaient suivre les péripéties de deux frères vampires multi-centenaires, Stefan et Damon, tous deux amoureux de la même fille, Elena, âgée de 17 ans. Sous ses airs un peu niais, la série a su captiver le coeur de millions de fans à travers le monde, s’arrêtant en mars 2017, au profit de son spin-off « The Originals ». Malheureusement, cette dernière est annulée par le network l’année suivante, après 5 saisons de bons et loyaux services. Celle-ci, qui se concentrait sur l’histoire des vampires originels, n’a malheureusement pas su perdurer dans le temps. Ce n’était heureusement que partie remise pour les fans, puisque dans la foulée, « The Originals » voyait débarquer son propre spin-off, « Legacies », mettant en avant la fille de son héros et celle d’Alaric et Caroline, d’autres personnages bien connus de « Vampire Diaries ».

« Legacies » descend donc d’une lignée de séries incontournables, qui ont marqué toute une génération bien avant elle. Saura-t-elle se montrer à la hauteur ? Rien n’est moins sûr, même si le show a été renouvelé pour une troisième saison en janvier dernier.

Legacies : à quand une mise en ligne sur Netflix France ?

Pour le moment, en France, la série « Legacies » n’est pas accessible en streaming. Pourtant, le catalogue américain de la plateforme est en partenariat direct avec la chaîne CW. De nombreuses séries du Network sont donc accessibles par le service, bien que ce ne soit toujours pas le cas du spin-off de « The Originals ». Plusieurs raisons peuvent expliquer son absence :

Le contrat conclu entre Netflix et la CW n’inclut pas la France.

La série doit d’abord être diffusée sur une chaîne française, à savoir SyFy, qui a acheté les droits de diffusion pour notre pays.

En effet, depuis le 11 février dernier, c’est SyFy qui diffuse « Legacies » en France, et cela, dès le premier épisode de la série. Inutile de dire que les 2 saisons vont devoir être diffusées entièrement, avant d’avoir peut-être la chance de pouvoir visionner la série via la plateforme de Netflix. Dans tous les cas, il ne faut donc pas compter dessus avant quelques mois, même si vous pouvez toujours vous consoler en revisionnant l’intégralité des deux séries mères.