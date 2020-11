Léna Situations : La jeune femme agacée sort du silence et répond aux critiques de Frédéric Beigbeder !

Cependant, la célébrité va de pair avec les critiques et c’est Frédéric Beigbeder qui s’en est pris à elle. Agacée, la jeune femme lui répond.

L’ouvrage de Léna Situations est le plus grand succès de l’année. Même si certaines personnes ont du mal à l’accepter, la jeune femme n’a pas l’intention de flancher face aux critiques et elle l’a prouvé lors d’une interview qu’elle a accordée à TMC le mercredi 11 novembre dernier. Léna Malhouf de son vrai nom n’avait pour objectif que de concocter un petit guide de bonne humeur, rien d’extraordinaire. Cependant, elle se retrouve sur la liste des meilleures ventes de cette année, devant de nombreux autres auteurs à succès. De toute évidence, cela n’a pas plu à certaines ‘’têtes pensantes’’ comme Frédéric Beigbeder. Ce dernier avait même attaqué la jeune femme et ses mots étaient apparus dans les colonnes du journal le Figaro. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Des critiques acerbes contre Léna Situations !

‘’Le néant’’, ‘’147 pages de vide’’, tels sont quelques mots avec lesquels Frédéric Beigbeder a décrit l’ouvrage de Léna Situations. Cette dernière n’avait pour intention que de partager de la bonne humeur et redonner le sourire aux personnes qui l’avaient perdu. Aussi, elle n’avait pas encore eu l’occasion de faire la promotion de son livre à la télé.

Chose faite aujourd’hui car elle a été invitée sur le plateau de l’émission Quotidien. Elle a profité de cette occasion pour se prononcer sur les critiques dont elle avait précédemment été la cible. La jeune influenceuse qui aura bientôt 23 ans s’est adressée à l’animateur Yann Barthès à travers des propos on ne peut plus clairs.

« Au-delà de la critique du livre, qui fait complètement partie du jeu, la critique était vraiment très personnelle », avait expliqué la jeune femme avant d’enchainer qu’elle ne connaissait pas du tout Frédéric Beigbeder. Léna Malhouf affirme qu’elle ne l’avait jamais rencontré, mais que sa critique lui était adressée comme s’il la connaissait.

En effet, les mots de l’homme de lettres semblaient attaquer personnellement la jeune femme. Il a tenu des propos comme « Elle manque cruellement de culture » et il la trouvait complètement narcissique. Pour Léna Situations, il était un peu trop facile de s’en prendre à la génération des jeunes en avançant le prétexte du ‘’c’était mieux avant’’.

Frédéric Beigbeder serait-il jaloux de la jeune femme ?

Aujourd’hui, en raison du confinement, les librairies et autres points de vente physiques sont fermés. Cependant, quand ils étaient encore ouverts, il n’y avait que le livre de Léna Mahfouf qui était la curiosité du moment. Tout le monde voulait se l’approprier et le nom de la jeune femme était dans toutes les bouches. On peut bien se douter que cet état de choses pourrait ne pas plaire à la concurrence : « une jeune fille vient leur voler la vedette avec un livre de 147 pages » !

Pourtant, c’est ce qui est bel et bien arrivé et cela a sans doute piqué leur égo et provoqué leur jalousie. La jeune femme a déclaré qu’elle était fatiguée de ce ‘’snobisme intellectuel’’ et du mépris de certaines personnes pour les jeunes qui font des efforts pour sortir quelque chose de potable.

Pour la jeune femme, Frédéric Beigbeder l’attaque uniquement parce qu’elle a vendu plus de livres que lui. « Si j’avais été dans le classement après lui, je ne pense pas qu’il aurait porté attention pendant son confinement pour écrire un papier sur moi ». On se demande bien quelle sera la réponse de l’écrivain.