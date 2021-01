Lendemain de cuite : découvrez cette recette miracle pour décuver rapidement après une fête trop arrosée !

Comme de nombreux français, l’alcool fait partie des boissons indispensables pour bien faire la fête, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les ventes de bières et de divers alcools n’ont pas diminué tant que ça ces derniers mois malgré la crise que toute la planète a vécu.

Les français n’ont jamais bu autant d’alcool, les conséquences sont catastrophiques !

Qui ne souhaiterait pas passer un bon moment entre amis avec un bon verre de fin et un peu de fromage en accompagnement pour l’apéro, ou bien lors d’une soirée bien arrosée avec par exemple un bon boeuf bourguignon accompagné de vin rouge ? Sur le papier, c’est une excellente idée, mais malheureusement certains français se font parfois prendre au piège et n’arrivent pas à calmer leurs envies de boire de l’alcool en abondance. Pourtant, les restrictions sont claires et précises : si vous buvez de l’alcool, vous devriez vous limiter à seulement un verre par repas pour ne pas être mal le lendemain et ne pas subir de grosse “cuite”, voire même de vomir le soir même dans les pires de cas !

Et il n’est d’ailleurs pas rare de voir des personnes déclarer le lendemain d’une fête bien trop arrosée qu’ils ne recommenceront plus jamais à boire de leur vie. Qu’il s’agisse de bière, de vin rouge, de vodka, ou encore d’autres boissons locales qui sont parfois assez obscures, toutes les occasions sont bonnes pour boire de l’alcool, mais malheureusement cela peut avoir des conséquences irréversibles pour l’organisme, quand cela ne provoque pas une dépendance dont il est par la suite bien difficile de s’en sortir.

Après une soirée alcoolisée, découvrez ces remèdes qui changent tout !

Si comme de nombreux français, vous avez eu une « cuite » récemment après un repas ou une fête étudiante bien trop arrosée, alors voici quelques conseils qui devraient vous aider à reprendre de plus belle dans les plus brefs délais. En effet, après un repas trop alcoolisé, cela peut prendre une journée complète pour se remettre de ses émotions, mais après une étude approfondie par des professionnels, il semblerait qu’il y ait en fait un remède tout simple qui permette de reprendre plus facilement après avoir bu trop de boissons alcoolisées : l’alimentation !

Si cela peut paraître comme une évidence pour certains, dans la réalité on ne pense pas forcément à bien manger après un lendemain de fête. Vous pouvez bien entendu boire beaucoup d’eau pour éliminer l’alcool de votre organisme, mais cela ne sera pas suffisant. C’est pourquoi un collectif de cuisiniers s’est réuni pour proposer des conseils d’alimentation uniques en leur genre : des recettes qui vous permettront de décuver plus rapidement que la moyenne.

Pour vous équiper, vous n’aurez besoin que d’un extracteur de jus et de suivre la recette suivante : placer du gingembre, du curcuma frais, et presser ! Vous pouvez également découper des extrémités d’un citron en enlevant la moitié de la peau tout en gardant l’autre partie. En coupant le citron en quatre et en le plaçant avec le reste de la recette, cela va vous rebooster en ajoutant au préalable un peu d’huile de piment et de grains de poire ! Pour aller plus loin, si cette recette ne vous convient pas, nous ne pouvons que vous recommander de lire les autres recettes qui se trouvent dans le livre qui fait un malheur actuellement dans les bacs et sur le web !