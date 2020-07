Lenni Kim : atteint du coronavirus, le chanteur fait une terrible annonce à ses fans qui sont dépités !

De plus en plus de célébrités relaient sur les réseaux sociaux leur état de santé, notamment depuis la crise du coronavirus.

Après les stars françaises, dont de nombreux acteurs et hommes politiques, c’est au tour des artistes internationaux de s’afficher malade. Lenni Kim fait partie de ceux-là, puisqu’il a avoué à ses fans il y a quelques jours être victime du Covid-19.

Lenni Kim, atteint par le coronavirus

Après de nombreuses autres personnalités internationales, à l’image de Idris Elba ou Tom Hanks, le chanteur québécois Lenni Kim, idole des adolescentes, a annoncé dans une vidéo-choc que lui et sa mère étaient atteints par le coronavirus.

Face à l’insouciance de ses nombreux fans concernant cette épidémie, il a voulu prendre la parole sur son compte Instagram, pour leur expliquer toute la virulence du virus.

« Ma mère commençait vraiment à ne pas se sentir bien, elle avait de grosses courbatures, mal à la tête et surtout elle toussait beaucoup. Moi aussi, j’avais des courbatures et mal à la tête, du coup, on a décidé d’aller à l’hôpital pour faire nos tests ».

D’après lui, le coronavirus met rudement à l’épreuve ceux qui en sont atteints, bien qu’il s’estime heureux d’être en bonne santé, et de ne pas avoir de pathologies aggravantes. Le jeune homme a promis à ses fans de leur donner régulièrement de ses nouvelles qui, on l’espère, seront positives pour lui et sa famille.

Restez chez vous, le message de Lenni Kim

Premier concerné par l’épidémie qui fit rage, Lenni Kim a demandé à sa communauté de bien respecter les règles émises par le gouvernement, et de surtout rester chez elle. Selon lui, c’est la meilleure façon de se protéger et de protéger les siens, alors que le virus est très contagieux, puisqu’il dit l’avoir attrapé en prenant un maximum de précautions.

Confiné à Montréal avec le reste de sa famille, le chanteur annonce que le confinement ne l’empêche pas de continuer à travailler depuis chez lui. Il termine son message en expliquant qu’il ne pourra lui-même sortir de sa maison, que lorsque les autorités sanitaires lui en donneront la permission, après un nouveau test. Il en profite pour poster également une vidéo de lui dans une salle d’attente médicale, manifestement avec sa mère, tous deux arborant un masque de protection.

Alors qu’ils n’en savent pas plus pour le moment, ses fans continuent de s’interroger sur l’évolution de son état de santé.

Lenni Kim, un cœur à prendre ?

L’annonce du coronavirus de Lenni Kim intervient quelques semaines après que le chanteur se soit confié sur ses amours. En effet, difficile pour les journalistes de ne pas l’interroger sur sa vie amoureuse, au centre de toutes les questions pour ses fans. Si le jeune homme a confirmé être célibataire, et avoir passé une Saint-Valentin très solitaire, il a confié rechercher avant tout une personne qui peut comprendre la vie qu’il mène, et inversement si nécessaire.

Son concert est de ce fait annulé

Le monde culturel est malmené dans le monde entier que ce soit le cinéma, la chanson, les concerts… Tous les évènements sont annulés, voire reportés lorsque cela est possible. Il ne faut pas oublier que les manifestations sportives n’ont pas été épargnées, Roland Garros sera organisé en Septembre alors que les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés à l’année prochaine au même titre que l’Euro. Il n’est donc pas surprenant que Lenni Kim annule son concert au Mans.

Comme il est atteint par le coronavirus, il doit faire l’objet d’un confinement de 14 jours minimum comme c’est le cas pour tous les malades .

. Le 26 Avril 2020, il devait se produire au Mans pour un concert, mais son annonce sur les réseaux sociaux est problématique.

Le chanteur dévoilé dans The Voice Kids doit se reposer et impossible de savoir si sa venue est reportée ou annulée.

L’équipe de Lenni Kim a redoublé d’efforts notamment pour que les prochaines dates soient validées et maintenues.

Comme c’est le cas pour une multitude de personnalités, il faudra suivre les réseaux sociaux notamment pour obtenir les nouvelles dates, mais vous pouvez aussi procéder aux remboursements. En effet, il y a des démarches à réaliser pour que vos billets soient payés dans leur intégralité surtout si vous n’êtes pas disponible lors des prochaines dates.

Il aura désormais le temps de préparer son prochain album puisqu’il est victime d’un confinement.

De plus, difficile à ce stade de la maladie de savoir si Le Mans pourrait maintenir un tel évènement.

Le monde entier retient son souffle puisqu’il attend avec la plus grande ferveur que le coronavirus disparaisse des radars.

En France, nous sommes en confinement jusqu’au 15 Avril si le gouvernement ne décide pas de reporter celui-ci de 15 jours à nouveau, les rumeurs annoncent un prolongement conséquent.