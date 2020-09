Léo des 12 Coups de Midi : les fans n’apprécient pas du tout ses manières

Âgé de 20 ans, le nouveau maître de midi dans l’émission de Jean-Luc Reichmann est Léo, et il défend sa place depuis le lundi depuis 31 août 2020. Toutefois, ce dernier aurait une attitude insupportable, d’après les internautes. Il n’est pas aussi apprécié que Paul.

Léo, un maître de midi incompris des téléspectateurs ?

L’amour des téléspectateurs n’est pas quelque chose que l’on n’acquiert d’emblée. Ainsi, ces derniers peuvent fondre au 1er coup d’œil pour une personne, ou au contraire, la porter en grippe presque immédiatement.

Il semblerait que le nouveau maître de midi qui a détrôné Florian le gendarme, soit concerné par cette 2e catégorie. Avec ses 20 ans d’âge, il rappelle le maître de midi Paul, qui était aussi jeune que lui. Léo a déjà démontré qu’il était très intelligent, et réalise déjà des prouesses dans le jeu.

Le jeune homme vient de Saint-Lô où il est étudiant en 3e année de science Po. Après 5 participations dans les 12 coups de midi, il est toujours là, espérant aller le plus loin possible. Cependant, du côté des téléspectateurs toujours au rendez-vous du jeu, on dirait bien que le maître de midi n’ait pas réussi à se faire apprécier.

D’après les retours sur internet, il semblerait que le problème vient de l’attitude du nouveau venu. D’ailleurs, ces téléspectateurs agacés par le nouveau maitre de midi n’ont pas peur de faire part de leurs impressions à l’animateur du jeu, Jean-Luc Reichmann.

Le petit surnom que Jean-Luc Reichmann lui a donné n’y a rien changé, Léo de Saint-Lô ne fait pas l’unanimité auprès des internautes. Pourtant le jeune homme possède une très grande connaissance qui lui a fait tenir le coup jusqu’ici.

A chaque publication concernant le nouveau champion dans les 12 coups de midi sur son compte Instagram, les avis et commentaires vont bon train, et ils ne sont pas favorables à l’endroit de Léo.

Les téléspectateurs agacés par la suffisance de Léo

Le désamour des fans des 12 coups de midi pour Léo l’actuel champion, se fait fortement ressentir dans les commentaires postés, et ils sont parfois violents. Il y a ceux qui n’ont pas encore digéré le fait que Léo ait réussi à éliminer Florian, et qui ne l’aiment pas pour cette raison.

D’autres sont énervés contre le jeune homme parce qu’ils le trouvent trop sûr de lui. Le fait que Léo ait repris La Marseillaise pour déclarer son amour pour le jeu de la pétanque n’a pas arrangé les choses. Il y a eu des commentaires disant par exemple : « Et le respect de l’hymne patriotique ? On ne respecte plus rien ! ».

Le champion Léo ne fait donc pas l’unanimité auprès des téléspectateurs. Certains lui préfèrent même son père ! En effet, une publication de l’animateur sur son compte Instagram, a montré le père de Léo. Une internaute en a profité pour conseiller au jeune homme d’avoir un peu plus d’humilité.

Malgré tout, tout le monde est quand même d’accord sur le fait que Léo à de grandes connaissances, qui pourraient très bien le mener loin dans l’aventure. D’ailleurs, le jeune maître de midi a aussi des personnes qu’il a réussi à séduire par ses prestations dans les 12 coups de midi.

Pour preuve, selon bon nombre d’avis, Léo serait un « Grand Maître de Midi » de la trempe de Paul ou de celui d’Eric le Breton. Si tel est le cas, les téléspectateurs qui ne l’apprécient pas n’ont pas fini de rouspéter chaque midi sur TF1. En attendant, Léo continue tranquillement son petit bonhomme de chemin…et on lui souhaite bonne chance !