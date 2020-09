Léo (les 12 coups de midi) : découvrez pourquoi il dérange au plus au point les téléspectateurs !

Après Paul, l’émission de midi est gouvernée par un jeune nouveau candidat âgé de près de 20 ans mais dont le comportement semble déplaire à plusieurs fans des 12 coups de midi.

Léo, le nouveau maître du jeu

Devenu le nouveau maitre des douze coups de midi depuis le 31 août 2020 grâce à l’élimination de Florian, le nouveau phénomène de l’émission ne cesse de faire parler de lui. En effet, l’élimination de Florian n’a pas fait plaisir à certains téléspectateurs. Il s’agit d’un policier motocycliste dont le charme ne laissait personne indifférent et que plusieurs admiraient pour son humilité. Après les victoires de Justine et de Caroline, le nouveau maître est un étudiant de troisième année de Sciences Politique. Bien qu’étant doté d’un talent impressionnant pour ce jeu, le nouveau patron de midi semble être moins apprécié par la plupart des amateurs de ce programme. Le jeune homme est admiré pour son savoir mais dont certaines attitudes semblent énerver les fans des 12 coups de midi.

Il faut néanmoins dire que devenir une célébrité du jour au lendemain n’est pas évident à gérer. Léo est un jeune homme possédant une grande culture. Il a pu s’adapter à l’émission en si peu de temps et certains le compare même déjà à Paul, l’ancien grand maître qui a remporté 153 victoires. Toutefois, les amateurs de l’émission n’ont pas manqué de souligner que Léo serait un peu trop arrogant. Suite aux publications du présentateur des douze coups de midi Jean-Luc Reichmann sur son compte Instagram où il a voulu présenter le nouveau patron du jeu, les internautes n’ont pas hésité à donner leur avis sur ce nouveau candidat.

Léo, critiqué de donner l’impression d’être un peu trop sûr de lui

Le jeune champion de la vingtaine aurait particulièrement mis certains fans de l’émission en colère lorsqu’il avait repris la Marseillaise alors qu’il parlait de sa passion pour la pétanque. Les abonnés de la page de l’animateur de TF1 ont également évoqué cet aspect, estimant que l’hymne national français devrait être respecté et par conséquent, ne doit pas être exécuté n’importe comment. Léo, qui est devenu célèbre en très peu temps, devra apprendre à gérer sa notoriété. Le public qui n’est toujours pas favorable à tout ce qui est fait par les participants de l’émission n’a pas hésité à critiquer le jeune normand de 20 ans. Toutefois, il est préférable pour Léo d’ignorer tous ces avis négatifs et rester concentrer sur cette aventure pour laquelle il manifeste beaucoup d’intérêt. Pour bénéficier de la sympathie des téléspectateurs, le nouveau maître des 12 coups de midi devra faire preuve de plus d’humilité d’autant plus que plusieurs téléspectateurs pensent qu’il est trop sûr de lui.

Il faut dire que les douze coups de midi présentent plusieurs épreuves et c’est une aventure qui se gagne sur le long terme. Ceci étant, il faut s’armer de beaucoup de patience et rester humble pour espérer atteindre le nombre de victoires des grands champions comme Éric ou Paul. Il faut dire qu’Éric, d’origine Bretonne détient le plus grand record de l’histoire de l’émission avec 199 victoires et environ 900 000 euros de gains remportés. Il faut rappeler que la plupart des participants de ce jeu subissent des critiques. Le premier grand champion Éric, avait lui aussi subi les foudres de certains téléspectateurs qui estimaient qu’il avait beaucoup trop confiance en lui et récemment, c’était Caroline. Les 12 coups de midi représentent l’une des émissions les plus regardées en France. Ce n’est donc pas étonnant de passer de l’ombre à la lumière en très peu de temps. Léo serait devenu depuis lundi 31 août dernier, le nouveau phénomène de l’émission de Jean-Luc Reichmann.