Léo (Les 12 coups de midi) a réagi face aux violents commentaires qu’il reçoit sur les réseaux sociaux !

Un futur champion s’est déclaré dans l’émission les 12 coups de midi sur TF1, en la personne de Léo. Le jeune homme de 20 ans, a tout pour impressionner grâce à ses connaissances qui semblent infinies. Toutefois, on dirait bien qu’il n’ait pas la faveur de tous les téléspectateurs.

Un génie qui ne fait pas l’unanimité auprès des internautes

Il y a plus d’un mois et demi, précisément le 31 août 2020, que le jeune Léo débarquait sur le plateau des 12 Coups de midi. Il devient alors un maître de midi à tout juste 20 ans. C’est le deuxième plus jeune maître de midi après Paul, qui à ses débuts, n’avait que 19 ans.

Le candidat Léo est originaire de la Manche, et depuis son arrivée, il a fait une forte impression. Après 10 participations au jeu, il a d’abord réussi à trouver l’étoile mystérieuse, boostant ainsi sa cagnotte. En ce moment, Léo dispose d’une somme d’argent amassée qui avoisine déjà les 90 000 euros.

Une chose est certaine, le jeune étudiant en sciences politiques n’a pas volé sa place dans le jeu. En effet, il a obtenu en son temps, une moyenne de 19,84/20 au bac ! S’il ne croyait pas en ses chances de réussite au vue de son jeune âge, il a avoué que c’est après avoir vu l’évolution du candidat Paul, qui aujourd’hui est à la 3e place des plus grands maîtres des 12 coups de midi, qu’il s’est décidé.

« C’est en le voyant, que je me suis dit qu’à 20 ans, on pouvait gagner dans ce jeu, a-t-il confié à Télé-Loisirs. Je me suis mis à réviser sur les sites de quiz, surtout, pour progresser. Mais après, j’ai toujours beaucoup lu, également. »

Particulièrement brillant, Léo est pour le moment sur les traces de l’ancien candidat des 12 Coups de midi Paul, et il pourrait bien aller très loin s’il continue sur ce chemin. Cependant, il ne fait pas l’unanimité auprès des téléspectateurs. Cette situation fait que Léo est très souvent confronté à des moqueries et autres commentaires désagréables.

Léo réagit face aux haineux !

S’il y a parfois des messages positifs, la plupart des commentaires sont des critiques concernant la façon d’être de Léo. Certains le disent prétentieux, d’autres qu’il manque d’humilité, même si ces personnes ne connaissent pas vraiment le candidat.

Cela touche apparemment Léo, puisqu’il a décidé de ne plus regarder les critiques à son égard sur les réseaux sociaux. Comme il l’a expliqué à l’animateur du jeu Jean-Luc Reichmann : « Les messages que je reçois sont positifs. Je regardais un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, au tout début, où il y avait quelques critiques. Aujourd’hui, je les regarde moins, je sais quelles sont les critiques qui me sont adressées. Ce sont les mêmes personnes qui me font les mêmes reproches chaque jour. Inutile de se faire du mal bêtement. »

Il faut dire que sur les réseaux sociaux, il suffit d’un rien pour être adulé ou pris pour cible, et Léo fait malheureusement partie de la seconde catégorie. Le jeune candidat affirme savoir pourquoi il y a une telle déferlante sur lui : « Il y a quelques jours, je portais un tee-shirt avec l’inscription ’appelle-moi Dieu’. Soit on décide de penser que c’est de l’autodérision – et c’en est ! -, soit on se dit ’celui-là il se la pète’ ».

Léo a avoué ne pas comprendre que des personnes puissent prendre sa blague au sérieux. L’étudiant a assuré qu’il s’agit d’un simple vêtement qu’il s’est offert juste pour rire. « C’est du second degré. En plus, je l’ai porté le lendemain du jour où j’ai trouvé l’Etoile mystérieuse, avec un sacré coup de bol »

Espérons pour Léo que ses détracteurs comprennent et se calment. Après tout, Léo est un jeune qui participe à un jeu pour la 1ère fois, il a le droit d’être fier de lui-même !