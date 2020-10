Léo (les 12 coups de midi) : la date de son élimination de l’émission révélée ? On vous dévoile tout !

Léo en est à sa 15ème participation aux 12 coups de midi

Léo est un jeune homme ambitieux qui a débarqué en force sur le plateau des 12 coups de midi, pour enchainer victoire sur victoire. Parmi les téléspectateurs, le pari est lancé : à quand son départ ? Pourrait-il dépasser le légendaire Eric – également surnommé Fantastérix par Jean-Luc Reichmann – qui a été éliminé après sa 199ème victoire et qui a empoché plus de 900 000 euros ? Ce jeune homme plein de promesse est à suivre de près !

Léo est le maître de midi incontesté pour le moment, succédant au légendaire Eric Fantastérix. Une chose est certaine, le jeu de Jean-Luc Reichmann diffusé sur TF1 change des vies ! En effet, ce jeu télévisé unique en son genre permet aux candidats d’amasser des gains qui leur permettront de réaliser leurs projets. Pour certains, il s’agit d’un rêve qui leur était jusqu’alors inaccessible et pour d’autres, il s’agit d’objectifs d’investissements durables. En tout cas, tout un chacun a ses raisons de vouloir gagner une cagnotte importante tout au long du parcours dans l’émission.

Depuis son premier tour dans l’émission Les 12 coups de midi le 31 août dernier, Léo n’a de cesse d’enchainer les victoires et de récolter les gains. Quand certains prédisent qu’il va bientôt trouver une seconde étoile – d’ici la fin du mois d’octobre – d’autres pensent que le jeune homme ne devrait pas tarder à se faire éliminer. En tout cas, les spéculations concernant l’avenir de Léo dans cette émission phare de TF1 vont bon train.

Léo : bientôt éliminé ou ici pour durer ?

Après Eric – surnommé Fantastérix – c’est au tour de Léo – surnommé mini président – de faire parler de lui pour ses victoires consécutives dans l’émission Les 12 coups de midi. Et pourtant malgré ses successions de victoires, une rumeur spéculative circule actuellement sur la toile concernant son éventuel départ de l’aventure. Toutefois le jeune étudiant en 3ème année de Science Po semble bien décidé à poursuivre son chemin au moins encore quelques semaines.

Une autre rumeur plus positive prête une prochaine victoire à Léo, 20 ans, qui pourrait bien trouver une autre étoile mystérieuse vers le 5 octobre 2020. S’il est certain que nous n’en saurons davantage que durant les prochains tournages, il y a fort à parier que le mini président sera encore présent sur les plateaux de l’émission pour un bon moment. Le jeune candidat est doté d’atouts majeurs : Il a énormément de culture et surtout, il est appuyé par sa mère et sa sœur à chaque manche du jeu.

Le 9 septembre dernier, Léo avait trouvé son étoile mystérieuse, tout en ayant réussi son 6ème coup de maître qui a fait grimper sa cagnotte à 88 231 euros. Notons que cette cagnotte avait déjà atteint les 60 731 euros en seulement 10 participations. Ce jeune homme originaire de Saint-Lô avait obtenu sa toute première victoire en battant Florian. A mesure que les émissions passent, Léo nous en dévoile davantage sur sa vie personnelle. C’est ainsi que le public a découvert le voyage qu’il avait promis à sa bande de pote « Les Astuces », qu’il financera grâce à sa cagnotte.

En plus d’être objectivé résultat et victoires, Léo ferait également du gainage et des pompes chaque matin avant le petit déjeuner pour bien démarrer sa journée et avoir la forme. Relatée par le jeune étudiant, cette routine matinale est bien évidemment applaudie par Jean-Luc Reichmann ainsi que par le public. Toutefois, si les téléspectateurs sont impressionnés par Léo qui est un grand maître de midi, certains internautes le jugent trop prétentieux et tête à claques, ce qui pourrait le perdre.