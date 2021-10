Les 08 trucs à savoir pour toujours réussir les desserts au chocolat !

Très prisé dans l’hexagone, le chocolat se consomme à l’occasion de différents repas. Il peut aussi bien servir à calmer la faim lors du goûter ou alors servir de dessert appétissant après la fin d’un repas. S’agissant de cette dernière occasion évoquée, la préparation d’un bon dessert de gâteau au chocolat nécessite la prise en compte de certains détails afin de vous faire passer un bon moment gustatif.

Opter pour les bons ingrédients pour un dessert de gâteau au chocolat réussi

Pour un bon dessert de gâteau au chocolat, il n’y a rien de mieux que d’opter pour une pâte solidifiée de cacao ajoutée à d’autres composants de préparation notamment des œufs, du sucre en poudre, du beurre et de la farine. Vous aurez à déterminer le nombre ou la quantité de ces éléments en fonction du nombre de personnes conviées au dessert.

Assurer un bon mélange des ingrédients pour votre dessert de gâteau au chocolat

C’est une étape cruciale dans la conception de votre gâteau de dessert au chocolat car c’est elle qui déterminera la bonne texture de la pâte à insérer plus tard dans le four. Pour ce faire, deux étapes sont à suivre. Dans un premier temps, il faut veiller à faire une bonne pâte avec la farine associée au sucre et aux œufs battus. Dans un second temps, il faudra compléter à ce mélange le beurre préalablement fondu.

Réussir à obtenir une pâte bien tendre prête à aller au four

Une fois le mélange des ingrédients effectué, vous aurez à malaxer davantage votre pâte de gâteau afin qu’elle devienne plus molle. Cela permettra non seulement une bonne cuisson mais également d’obtenir un bon goût de votre gâteau de dessert au chocolat.

Insérer votre pâte de gâteau de dessert au chocolat dans une moule antiadhésive

Il est important de veiller au type de moule dans lequel vous mettrez votre pâte de gâteau prête à être cuite car certains modèles ont tendance à retenir dans leur paroi intérieure des résidus de la préparation. Cela peut entraîner un dépôt de matières grasses non négligeable et néfaste pour votre santé.

Faire passer au four votre gâteau de dessert au chocolat

Pour cette étape, le four devra être réglé sur une température de 180°. Le temps de cuisson devra être compris entre 20 à 30 minutes.

Passer au refroidissement de votre gâteau de dessert au chocolat

Il est conseillé après la sortie du gâteau au chocolat de le laisser refroidir un instant. Chercher à le démouler pendant qu’il est encore chaud risque de gâter la structure compacte de votre préparation.

Compléter une tranche de glaçage à votre gâteau de dessert au chocolat

Le glaçage ajouté au gâteau qui est généralement un sirop de sucre glace permet de donner un peu plus de goût et de fondant pour une meilleure saveur de votre désert.

Ne Négliger pas l’aspect visuel de votre gâteau de dessert au chocolat

Réussir son gâteau de dessert au chocolat passe également par l’attrait de sa présentation qui donne envie de le déguster avec appétit. Pour cela, vous pouvez par exemple servir de fines tranches en triangles ou en carrés dans des couverts assortis.