Les 10 Couples Parfaits : Adrien Laurent et Kellyn déjà en couple avant le début du tournage ?

La nouvelle saison des 10 Couples Parfaits s’annonce fort. Elle vient à peine de commencer que déjà de nombreux rebondissements ont fait surface.

« On a flirté ensemble, on s’est vus plusieurs fois et l’on s’aimait bien. »

Ces derniers sont observables bien en ce qui concerne les candidats que la production. Dès lors, l’arrivée d’Andrien Laurent a causé des embrouilles dans la villa. Son entrée fracassante ne va faire qu’empirer la relation entre Kellyn et Anthony Alcaraz. En effet, une rumeur a circulé que l’ex d’Elsa Dasc et Kellyn ont eu une aventure avant de se lancer dans l’émission. Une rumeur qui a été confirmée par le grand séducteur.

Kellyn proche d’Adrien Laurent quand elle était en couple avec Anthony ? Elle explique tout ! https://t.co/RRTqxBgrF7 — Téléréalité Live (@TelerealiteLife) August 21, 2020

Récemment sur son compte Snapchat, Andrien Laurent a pris la parole pour tout avouer à propos de son idylle avec la belle blonde. Dans une vidéo sans filtre, il a affirmé qu’il a eu des liaisons avec Kellyn avant le tournage. Ils ont flirté ensemble et ils se sont vus plusieurs fois. Le candidat bodybuildé avait même précisé qu’ils s’aimaient bien. Toutefois, dans sa révélation, ce dernier a voulu mettre les choses au clair. Andrien n’était guère la source des embrouilles entre le couple formé par Kellyn et Anthony.

La grande mise en scène de la production

Si Andrien Laurent a dévoilé son amourette avec Kellyn, cette dernière a lancé une bombe quant à la production. Trois jours après le lancement de la télé-réalité, la jeune femme a fait une énorme révélation. En effet, elle a affirmé que le début de l’émission a été truqué. Kellyn a été forcé de rejoindre le programme en tant que célibataire. Une pure mise en scène puisqu’elle était encore en couple avec Anthony Alcaraz. Pour en témoigner, la belle blonde n’a pas hésité de faire des publications sur Instagram.

Ainsi, elle a déclaré que la fin du mois de novembre dernier, Anthony a été sollicité de rejoindre « Les 10 Couples Parfaits ». Étant encore en couple, ce dernier n’a guère voulu entrer dans l’émission sans elle. Une proposition que la production a acceptée. Cependant, avant le début du tournage, le couple traversait une période difficile. En effet, en décembre 2019, Kellyn et Anthony, accompagné de Sebydaddy et Léa Mary, étaient partis à Miami. Malheureusement, la santé de Kellyn lui a joué des tours. Dès lors, elle a dû rentrer en France. Quant à son copain, il a préféré rester aux États-Unis. Durant leur éloignement, le couple a eu des hauts et des bas.

Adrien Laurent (Les10CouplesParfaits) : Sans filtre, il balance sur sa relation avec Kellyn ! https://t.co/neiJbe3Tjd — NextPlz (@NextPlz_fr) August 21, 2020

Dès lors, voulant impérativement qu’Anthony soit célibataire dans l’aventure, la productrice a profité de leur tension pour arriver à ses fins. Elle les a ainsi persuadés de rompre et venir dans l’aventure séparément. Si au début, les deux amoureux ne voulaient pas, la production a fini par les manipuler. Ils ont accepté de jouer le jeu en restant tout de même ensemble. « Arrivés au lieu du tournage, nous étions retrouvés dans deux hôtels différents. Pour respecter le contrat, nous étions contraints de ne pas nous voir. C’était vraiment comme si nous étions plus ensemble, alors que nous l’étions toujours. Toutefois, nous nous sommes appelés. Il n’a cessé de me rassurer que tout allait bien. » avait-elle affirmé.

Face à cette énorme révélation, Kellyn a tenu à s’excuser d’avoir menti à ses fans. Quoi qu’il en soit, la suite du programme sera bel et bien mouvementée. Comment la production va-t-elle réagir face à cette dernière révélation ? Est-ce que Kellyn et Antho mettront un point définitif sur leur relation ? Kellyn et Adrien continueraient-ils leur aventure ? Des questions qui seront bientôt mises au clair.