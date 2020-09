Les 12 coups de midi : Caroline éliminée fond en larmes face à la caméra ! Les téléspectateurs sont très émus !

L’émission les 12 coups de Midi en a vu passé des maîtres. Caroline fait sans doute partie des participants ayant retenu grandement l’attention ces derniers temps. En effet, les aptitudes de cette dernière la mettaient dans une posture favorable, pour continuer à perdre. Cependant, elle laissera finalement la première place, sans avoir battu les records de certains grands vainqueurs de l’émission sur TF1. Un état de choses qui l’a particulièrement touché. Elle a fondu en larmes ! Elle a lâché quelques mots après avoir perdu.

Une participante de taille

Plusieurs candidats ont étoffé l’émission de leurs talents au fil des années. Récemment, Caroline a rejoint le rang des maîtres de midis. Cette dernière s’en est sortie tellement bien à plusieurs reprises. Cela a d’ailleurs plusieurs téléspectateurs à la voir comme l’une des participantes, en mesure de faire un long parcours dans le programme de télévision. En réalité, au bout de trente-huit longues participations, elle a cumulé 185 778 euros.

Ce qui sans doute représente une petite fortune, mais ne semble pas satisfaire la désormais ancienne maîtresse de midi. Pendant plusieurs semaines, elle a eu le temps de gagner en confiance et de séduire de plus en plus les spectateurs, mais aussi le présentateur Jean-Luc Reichmann. Ce qui retient le plus l’attention à son niveau est son aptitude à passer certaines étapes difficiles de l’émission, sans grand effort.

Cependant, son parcours ne durera pas une éternité. Sans pour autant démériter, elle s’est vu détrôner par la redoutable Justine. Il s’agit d’une jeune blonde qui a également des capacités admirables. Au cours de l’émission du mardi 25 Août, cette dernière a apporté une fois encore la preuve que les maîtres qui se succèdent dans le jeu ne sont pas invincibles. Caroline est la première à être déçu de son échec.

Des regrets et des larmes touchantes

Après un long moment dans l’émission, il est bien possible que l’on pense ne plus être en mesure de perdre. C’est pourtant à cette désillusion que Caroline a dû faire face. L’ancienne maîtresse de midi n’a pas pu cacher ses émotions. Très touchée après sa défaite, elle fond directement en larmes. Il n’aura fallu qu’un court instant pour que la handballeuse de 26 ans se rende compte qu’elle venait de perdre sa place.

Bien que visiblement on puisse se rendre compte de sa déception, elle reste assez positive. Son comportement le prouve d’ailleurs. En effet, elle s’est mise en même temps à applaudir Justine. Un peu plus tard, elle lâche quelques mots qui donnent plus d’éclaircissement sur sa réaction. En réalité, il s’agissait de larmes liées à l’émotion. Elle affirme : « Ce n’est pas facile, mais bon. Je suis déçue de perdre forcément parce que je n’aime pas perdre. »

La sportive a surement acquis des aptitudes de fair-play au cours des nombreux matchs qu’elle a eu à jouer. Elle exprime sa grande joie pour son parcours fabuleux dans l’émission. Cela faisait plus d’un mois qu’elle y était. Après avoir fait part de sa déception, elle souhaite à la nouvelle maîtresse de midi, un long parcours dans le jeu.

« Encore une fois, c’est le jeu bravo Justine. Je suis contente que tu aies gagné » a-t-elle affirmé. Celle qui vient ainsi de prendre la place aura à faire face à de nombreux candidats. Les unes plus coriaces que les autres. Malgré la fougue dont elle fait montre, il faudra quelques semaines, pour voir ses performances.