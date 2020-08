Les 12 Coups de Midi : Caroline éliminée de l’émission ! Elle révèle ce qu’elle compte faire de sa cagnotte !

La maîtresse des 12 Coups de Midi a enfin été détrônée.

Des proches gâtés et comblés

Après son arrivée dans l’émission du midi de TF1, le 19 juillet 2020, Caroline repart avec une cagnotte globale de 185 778 euros.

Se partageant en 73 628 euros de cadeaux et 112 150 euros nets d’impôt en chèque. Au tout début de sa participation, la jeune femme a confié ce qu’elle comptait faire de son argent. Lors d’une interview accordée à Figaro, elle a révélé qu’elle n’avait jamais eu à gérer de conséquentes sommes dans sa vie. Toutefois, elle avait déjà quelques idées en tête. Caroline tenait à se faire plaisir dans des voyages. Elle va certainement opter pour les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Amérique du Sud. Trois pays dont elle rêvait d’aller visiter un jour.

Outre cela, la jeune ingénieure mécanique a également exprimé qu’elle a envie d’en faire profiter sa famille et ses amis. Cette fois, sur le plateau de l’émission, Caroline a révélé les détails de ses partages quant à ses cadeaux. À commencer par la grosse décapotable, elle pense la donner à ses parents qui ont tant dévolu dessus. Toutefois, elle tient à garder la Mini Cooper. Ensuite, elle n’oublierait guère son frère Nathan. Celui qui l’a aidé dans ses préparations, mais surtout celui qui l’a tant soutenu. De ce fait, elle va lui offrir un jeu vidéo puisqu’il est un grand passionné. Enfin, elle a également pensé à son amie et colocataire Pauline. Pour sa part, cette dernière aura l’occasion d’obtenir le lave-vaisselle ainsi qu’un robot aspirateur. Des équipements qui vont leur être d’une grande aide dans leur appartement. Sans oublier ses grands-parents, en guise de cadeau d’anniversaire pour son papi, elle comptait leur offrir en cadeau un voyage. Pour cause, ces derniers n’ont pas eu beaucoup d’occasions d’en faire.

Quoi qu’il en soit, malgré l’évincement de Caroline, elle a fait de nombreux heureux. À commencer par elle-même.

Chaque chose a une fin

Après avoir battu le jeune Antonin, Caroline n’a cessé d’enchaîner de nombreuses victoires. À sa 38e participation, cette dernière a dû s’incliner devant la nouvelle maîtresse des 12 Coups de midi. En effet, ce mardi 25 août, lors de son duel avec Justine, l’étudiante en écologie a fait plusieurs erreurs. Des erreurs qui l’ont mise en difficultés, entraînant ainsi sa défaite.

Face à ce coup dur, Caroline n’a pas pu retenir ses larmes ni masquer sa déception.

Elle a même exprimé que ce n’était pas facile de perdre après avoir pris goût à la victoire. De plus, étant une grande sportive, la jeune femme de 26 ans a déclaré qu’elle a toujours été une battante qui n’aime pas se faire évincer. Toutefois, ayant un sens du fair-play grâce à sa pratique du handball, elle n’a pas manqué de féliciter Justine. Elle lui a même souhaité de remporter plus de victoires. « Ça a été une extraordinaire aventure. Pouvoir passer un peu plus d’un mois avec tout le monde a été très réjouissant. Encore une fois, c’est le jeu, bravo Justine. Je suis contente que tu aies gagné. Tu es très forte. De plus, tu es une fille, donc girl Power » avait-elle fini par conclure.

Quoi qu’il en soit, l’ancienne championne devenue chouchoute du public a fait un énorme exploit. La permettant ainsi de quitter l’aventure avec une très belle cagnotte. Son passage dans l’émission lui a permis de faire de belles rencontres.